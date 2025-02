Hirtelen megszólalt Szentkirályi Alexandra is egy fontos témában

Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, pénz a szemét eltakarítására, pénz a fejlesztésre, pénz a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utak felújítása, kötöttpályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése – közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője csütörtökön a közösségi oldalán.

