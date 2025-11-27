Hitelből is lehet másik hitelt finanszírozni – a lakhatási szegénységről kérdeztük Gulyás Gergelyt

„Ha valaki családot alapít, és gyermeket vállal, adott esetben 50-60 millió forintot meghaladó támogatást kaphat. Az önerőt munkáshitelből, babaváró hitelből is lehet fizetni” – válaszolta az Mfor kérdésére Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lapunk kérdése azonban pontosan úgy szólt, hogy hogyan segít a kormány az alacsonyabb jövedelmű, nem hitelképes embereknek a lakhatási körülményeik javításában. A Habitat for Humanity legfrissebb lakhatási jelentése szerint az Otthon Start még növeli is a lakhatási szegénységet, mert szinte kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű, magasabb jövedelmű háztartásoknak segít. Gulyás Gergely az Mfornak adott válaszában igen jelentős segítségnek nevezte az Otthon Startot.

Nem csak a 3 százalékos lakáshitellel van gond: a jövő évre tervezett állami lakhatási kiadások 95 százaléka semmilyen rászorultsági tényezőt nem vesz figyelembe. A rászorulóknak szánt támogatások reálértéke csökkent az elmúlt években, a lakhatási szegénységben érintett háztartások számára pedig a babaváró hitel is elérhetetlen, vagy hatástalan lehet. Például azért, mert az illetékfizetés miatt az első törlesztőrészletek jóval magasabbak lehetnek egy átlagos lakás bérleti díjánál.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az sem biztosíték, ha valaki hitelképes: egyre több az olyan lakáshitelek aránya, amelyek törlesztésére a jövedelem több mint 40 százaléka megy el. A Felzárkózó Települések programban ugyan épülnek szociális bérlakások, de csak 25,1 milliárd forintból. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat modellprogramjainak vezetője, Lantos Szilárd az Mfornak arról beszélt: ebből a pénzből 670 bérlakásuk lesz, amelyet 2026. június 30-ig adnak át.

Adóemelés, de nem úgy

A minisztert arról is kérdeztük, megszorításnak tekinthető-e a bankok extraprofitadójának kétszeresére emelése. Gulyás szerint egy a bankrendszert érő adóemelés aligha tekinthető az embereket érintő megszorításnak, és hozzátette: egyéb adóemelést nem terveznek a következő négy hónapban.

A bankok valóban nehezen háríthatják át az ügyfelekre a pluszköltséget, hiszen a számlaköltségeket 2026. június végéig befagyasztották. Korábban a tranzakciós illeték emelésénél is tilos volt az ügyfelekre hárítani a többletkiadást, a határidő lejárta után azonban semmi nem akadályozta a díjemelkedést. Az adóemelés hatása tehát jövő júliustól válhat érezhetővé a banki ügyfeleknek.

Eltérő a véleménye Simor Andrásnak, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének, melyet a Klasszis Klub Live-ban fejtett ki:

Meghosszabbítják Bicsérdig

A kínai Great Wall Motors autógyártó egyik vezetője a Reutersnek beszélt arról, hogy Magyarországon is építhetnek új gyárat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Magyar Levente pedig májusban azt mondta, a kormány több kínai autógyártó vállalattal is tárgyalt egy Pécs környéki gyár építéséről.

„Minden ilyen hírről, ha az biztossá válik, bejelentést teszünk. Szeretnénk Pécs közelébe munkahelyteremtő beruházásokat vinni, azt szeretnénk, ha nagy befektetés érkezne Pécsre” – válaszolta az Mfor kérdésére Gulyás.

Pécs belvárosa. Vajon melyik kínai autógyártó építkezhet a környékre?

Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

A 6-os út mentén, Pécstől nyugatra fekvő Bicsérden egy 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ipari zónát hoztak létre. Szemléltetésképpen: 600 hektár akkora, mint Budapest I. és V. kerülete együttvéve. A bicsérdi beruházás kapcsán hírbe hozták a Great Wall Motors mellett a Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) autógyártót is, de a kormány egyelőre lapunk kérdésére sem akarta megnevezni, melyik vállalat építkezhet.

Ha politikai hirdetést látunk, jelentsük

„Ha ez bármilyen szabállyal ütközik, azt javaslom, tegyen bejelentést a Facebooknál” – válaszolta a politikai hirdetésekre vonatkozó kérdésünkre Gulyás.

Az Európai Unió szabályai szerint már a Google és a Meta felületein sem lehet politikai tartalmú hirdetéseket elhelyezni. A kormány álláspontjával azonos tartalmakat azonban mégis hirdeti a Nemzeti Ellenállás Mozgalom: kevesebb mint egy hónap alatt 24,4 millió forintot költöttek hirdetésekre. Volt olyan videó, amelyet tizennégy változatban hirdettek, a Meta ebből tizenkettőt törölt. A Lakmusznak a Political Capital kutatásvezetője, Molnár Csaba arról beszélt, hiába jelentette a politikai tartalmú hirdetéseket, a platformok rendben találták azokat. Molnár szerint azonban, ha kellően sokan jelentik az ilyen hirdetéseket, az hatással lehet a Metára.

Gulyásnak azt is szóba hoztuk, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom mögött álló kft-t a Megafon tulajdonosa, Kovács István vásárolta meg. A miniszter elmondta: a válaszának tartalmán ez nem változtat, tehát arra buzdít, hogy ha szabálysértő a hirdetés, akkor azt jelentsük a Facebooknak.