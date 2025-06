Hivatalos: csökkent a kábítószer mennyisége az országban

A kezdeményezés tehát eredményes, és szükséges is volt, hogy a kormányfő hajtóvadászatot rendeljen el a kábítószer-kereskedőkkel szemben, hiszen a terjesztők inváziószerűen és agresszív módon árasztották el az országot, számos térséget különösen jelentős mértékben mérgeztek, veszélyeztetve az ott élő fiatalokat és a közbiztonságot – tette hozzá.

Horváth László közölte, a bűnözőktől több mint fél tonna kábítószert, mintegy 250 millió forint készpénzt és összesen csaknem 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le, valamint csaknem 100 járművet, amit a terjesztéshez használtak. A kezdeményezés hatására nemcsak helyi terjesztők, hanem komoly kereskedőláncolatok, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, ipari szintű termelést végző bűnözők is lelepleződtek, így csökkent a kábítószer mennyisége az országban, visszaesett a fogyasztás, és nagyon fontos, hogy kevesebb az új fogyasztó is.

