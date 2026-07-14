Hivatalos: lesz idén tűzijáték, méghozzá ekkora

Friss bejegyzés jelent mega belügyminiszter közösségi oldaán. Ebben Pósfai Gábor bejelentette:
„Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva.”
A napokban Magyar Péter kormányfő először egy internetes fórumon beszélt az ünnepség megtartásáról. Erre reagálva Karácsony Gegrely sürgette a kormányt, hogy felejtse el a pirotechnikai látványosságot.
Pósfai Gábor tárcavezető mostani írását azzal kezdte, hogy tudatta: a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. 2026 februárjában
bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően, 2025 decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására.
A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg és 50%-os előleget, 8,7 milliárd Ft-ot fizettek ki és a tűzijátékot is megrendelték.
A Lounge-csoportot érintő
- büntetőeljárásra,
- bankszámlazárolásokra,
- végrehajtási intézkedésekre és
- teljesítési kockázatokra tekintettel
az NRÜ Zrt. június végén felmondta az érintett szerződéseket.
Nagyon kevés idő maradt
A rendelkezésre álló rendkívül rövid idő ellenére az NRÜ Zrt. és a kormányzat munkatársai haladéktalanul megkezdték az új közbeszerzési eljárás és a módosított műszaki tartalom előkészítését.
Ennek keretében felmérték a piaci lehetőségeket, és megkeresték azokat a rendezvényszervezőket, amelyek szakmai és technikai kapacitásaik alapján képesek lehetnek az ünnepi programsorozat biztonságos és színvonalas megvalósítására.
A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.
A miniszter bejgyzése itt olvasható: