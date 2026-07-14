Hivatalos: lesz idén tűzijáték, méghozzá ekkora

Friss bejegyzés jelent mega belügyminiszter közösségi oldaán. Ebben Pósfai Gábor bejelentette:

„Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva.”

A napokban Magyar Péter kormányfő először egy internetes fórumon beszélt az ünnepség megtartásáról. Erre reagálva Karácsony Gegrely sürgette a kormányt, hogy felejtse el a pirotechnikai látványosságot.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely szerint itt az ideje elengedni a tűzijátékot augusztus 20-án A főpolgármester több érvet is felsorolt.

Pósfai Gábor tárcavezető mostani írását azzal kezdte, hogy tudatta: a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. 2026 februárjában

bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően, 2025 decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására.

A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg és 50%-os előleget, 8,7 milliárd Ft-ot fizettek ki és a tűzijátékot is megrendelték.

A Lounge-csoportot érintő

büntetőeljárásra,

bankszámlazárolásokra,

végrehajtási intézkedésekre és

teljesítési kockázatokra tekintettel

az NRÜ Zrt. június végén felmondta az érintett szerződéseket.

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Nagyon kevés idő maradt

A rendelkezésre álló rendkívül rövid idő ellenére az NRÜ Zrt. és a kormányzat munkatársai haladéktalanul megkezdték az új közbeszerzési eljárás és a módosított műszaki tartalom előkészítését.

Ennek keretében felmérték a piaci lehetőségeket, és megkeresték azokat a rendezvényszervezőket, amelyek szakmai és technikai kapacitásaik alapján képesek lehetnek az ünnepi programsorozat biztonságos és színvonalas megvalósítására.

A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.

A miniszter bejgyzése itt olvasható:

