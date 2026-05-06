Hivatalos: nagyon komoly fordulatot vett Magyar Péter olasz utazása

A korábban Orbán Viktor szövetségesének számító Giorgia Meloni Rómában fogadja a napok múlva hivatalba lépő magyar miniszterelnököt – írta olasz forrás alapján a 24.hu.
Május 7-én, csütörtökön 10 órakor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a római Palazzo Chigiben fogadja Magyarország megválasztott miniszterelnökét, Péter Magyart – adta hírül az Olasz Miniszterelnöki Hivatal honlapja.
Magyar Péter is ráerősített
A hétvégén hivatalba lépő magyar miniszterelnök kedden Olaszországba utazott, hogy részt vegyen a Riviera Filmfesztiválon, ahol bemutatták a Tavaszi szél – Az ébredés című, róla szóló dokumentumfilmet is. A Tisza Párt vezetője nem sokkal ezelőtt közösségi oldalán számolt be arról, hogy hamarosan fogadja őt az olasz politikus.