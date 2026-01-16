Hivatalos: nem lehet poloskának nevezni Magyar Pétert

Magyar Péter péntek délután azt közölte Facebook-oldalán, hogy a bíróság bocsánatkérésre kötelezte a Mediaworkst Egyúttal eltiltotta a médiacéget attól, hogy poloskának nevezze, a neve elé a poloska jelzőt tegye, azt írja, hogy el kell takarítani őt a normális élet útjából, illetve hogy bármilyen illusztrációban poloskához hasonlítsa.

A pártelnök szerint az ügyben jelképes sérelemdíjat kért, amit a bíróság 1,2 millió forintban állapított meg.

Hozzátette: hasonló eljárást kezdeményez „minden propaganda médium, propagandista ellen és politikus ellen“. Az ebből befolyó “több százmillió forint kártérítést” nehéz sorsú családoknak kívánja felajánlani.

A poloskázás Orbán Viktor tavaly március 15-i beszédére nyúlik vissza. “A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák”, fogalmazott. A miniszterelnök nem nevesítette Magyar Pétert, ugyanakkor könnyen lehetett úgy érteni a mondatát, hogy a Tisza Párt elnökére gondol – kormánypárti influenszerek előszeretettel poloskázták őt, mivel korábban titokban rögzített egy beszélgetést akkori feleségével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel. A beszélgetés témája egy közügynek minősülő botrány volt. A felvételt Magyar Péter később nyilvánosságra hozta.