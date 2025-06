Hivatalos: Polt Péter az Alkotmánybíróság elnöke

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A titkos szavazáson megválasztották Nagy Gábor Bálintot is legfőbb ügyésznek, ő is 134 igen szavazatot kapott. A mandátuma 9 évre szól azzal, hogy mindaddig ő a legfőbb ügyész, amíg nem tudnak helyette mást választani kétharmaddal.

A szavazáson az MSZP sem vett részt. Polt Péterből az utolsó pillanatban lett alkotmánybíró: a törvény értelmében nem lehet megválasztani azt, aki betöltötte a 70. életévét, márpedig Polt szeptember 6-án lesz 70. 12 évre választották meg alkotmánybírónak május 20-án, eddig tart az elnöki kinevezése is, ha nem mond le előbb.

Megvan az új legfőbb ügyész is.

