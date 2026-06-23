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Közélet Rendőrség

Hivatalos: visszatér Szabó Bence, nem is akárhogy

mfor.hu

Egy könnyed Instagram bejegyzés tanúskodott erről.

Meglehetősen rövid, de annál többet eláruló Instagram bejegyzésre figyelt fel hétfő este a Telex szerkesztősége.

Szabó Bence r. őrnagy – 2026.06.16.

Ennyi áll Szabó Bence hétfő esti Instagram-posztjára írva, a fotón egy rendőrségi dosszién egy vállap van, a dossziéból pedig egy „Visszavétel hivatásos szolgálati viszonyba” feliratú lap kandikál ki.

Főtisztként robban be újra

A Telex kérdésére a poszt után Szabó Bence azt mondta, hogy nem a Nemzeti Nyomozó Irodához tért vissza, hanem az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, feladatait a májusban bejelentettek szerint a belügyi tárca szabja majd meg. Arra a kérdésre, hogy csatlakozna/pályázna-e a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz, Szabó azt mondta, hogy „most ez a helyzet”. A rendőrséghez a volt százados már nem tisztként, hanem főtisztként – őrnagyként – tért vissza.

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