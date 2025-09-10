Hivatalosan is átvette a kormányzást az új francia miniszterelnök

Sébastien Lecornu, az új francia miniszterelnök rövid beszédet mondott a hivatalos átadási ünnepségen Matignonban, a francia miniszterelnök rezidenciáján beiktatása alkalmából.

„Hatalms űr tátong a való élet és a politikai helyzet között” – jelentette ki Lecornu. Ennek ellenére megígérte, hogy kormánya „sikerrel fog járni”, és „semmi sem lehetetlen”.

Beiktatására akkor került sor, amikor a franciaországi tüntetések rávilágítottak az ország politikai válságának mélységére – írja France24..

Sébastien Lecornu, Franciaország ötödik miniszterelnöke azt ígéri: két éven belül kreatívan fogja kezelni az ország kihívásokkal teli politikai helyzetét. Rövid átadási beszédben Lecornu „tartalmi” és „nem csak formai” áttörést ígért a kormányzásban.

Sébastien Lecornu, az új francia miniszterelnök puskaporos helyzetben vette át a kormányzást

Fotó: Facebook/Sébastien Lecornu

Az ellenzék azonban figyelmeztetett, hogy Lecornu, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségesének kinevezése hasonló kihívások előtt áll a politikai színtéren, mint egykor elődje, mivel az ország országos sztrájkok előtt áll.

François Bayrou, Franciaország leköszönő miniszterelnöke azt nyilatkozta, hogy csapata mindent megtesz az új kormány megsegítéséért, miközben átadja a gyeplőt az új miniszterelnöknek, Sébastien Lecornunak.