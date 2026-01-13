RENDKÍVÜLI
Közélet Sulyok Tamás Választás 2026

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Április 12-én lesznek a választások.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon tette közzé, hogy április 12-én vasárnap lesznek a 2026-os országgyűlési választások. 

