Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon tette közzé, hogy április 12-én vasárnap lesznek a 2026-os országgyűlési választások.
Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon
Április 12-én lesznek a választások.
