Volt pénzügyminiszterek, bankelnökök, ha összeülnek

Egyedülálló szakmai eszmecsere zajlott a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) által szervezett 25. Pénzügyi Csúcstalálkozón, ahol először ült egy asztalhoz az elmúlt 35 év négy pénzügyminisztere és jegybankelnöke: Járai Zsigmond, Oszkó Péter, Bod Péter Ákos és László Csaba. A résztvevők Czakó Borbála, a HBLF Pénzügyi Csúcs alapítója moderálásával elemezték Magyarország gazdaságpolitikai irányvonalát, a kiszámíthatóság és stabilitás fontosságáról beszéltek és őszintén tekintettek vissza saját miniszteri időszakukra is — foglalta össze a szervezet.

Navracsics Tibor a perifériáról is beszélt

Fotó: MTI

Városokról, perifériáról

A rendezvényen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is előadást tartott, amelyben a területfejlesztésnek két nagy csapásirányaként a városi térségek és a periféria térségek fejlesztését nevezte meg. Arról is beszélt, hogy Donald Trump vámintézkedései súlyosan érinthetik az Európai Unió és Magyarország gazdaságát. Kitért arra is, hogy intenzív viszonyra számít az Unió és Magyarország között és az uniós források fokozatos felszabadítása továbbra is prioritás Magyarország számára.

Szabados Richárd államtitkár a kkv-szektor támogatásának fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta a Demján Sándor Programmal, tanácsadási, információmegosztási, támogatási programokkal próbálnak segíteni, cserébe azt várják el a cégektől, hogy ők is a saját forrásaikat, likviditásaikat mozgósítsák, befektessenek, korszerűsítsenek.

Nagykövetek

A konferencia másik kiemelt témája az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatok jövője volt. A nagykövetek panelbeszélgetésének legfontosabb üzenetét Czakó Borbála, a HBLF tiszteletbeli elnöke foglalta össze: a nemzetközi stabilitás egyik alappillére, hogy a területi integritás sérthetetlen maradjon, ellenkező esetben globális konfliktusok alakulhatnak ki.

A HBLF Pénzügyi Csúcsért felelős elnökségi tagja, Bácsfalvi András elmondta, hogy rendezvényeik attól egyediek, hogy mindig aktuálisak, sokszínűek, nyitottak és bátrak. A szervezet elkötelezett a pluralizmus és a megoldásközpontú párbeszéd mellett, biztosítva, hogy minden nézőpont teret kapjon, függetlenül a politikai oldaltól – és örömmel látják, hogy az idei, jubileumi csúcstalálkozó is méltó módon tükrözte ezt a szellemiséget.

A Hungarian Business Leaders Forum független, nonprofit szervezet, amely immár több mint 30 éve elkötelezetten dolgozik a felelős üzleti kultúra fejlesztésén, a fenntarthatóság előmozdításán és az etikus vezetés támogatásán. A szervezet célja, hogy párbeszédet teremtsen az üzleti szektor, a kormányzat és a civil társadalom között, hozzájárulva Magyarország versenyképességének növeléséhez.