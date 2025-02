Hiányzott a Fidesz: elfogadták Hódmezővásárhely költségvetését

A képviselők döntöttek arról is, hogy a városban a közétkeztetést biztosító Prizma-Food Kft. vállalkozási díját a gyermekétkeztetésben februártól 6,5, a szociális ellátásban márciustól 9 százalékkal emelik, ez idén 51 millió forint többletkiadást jelent az önkormányzat számára.

A költségvetésben 4,1 milliárd forintnyi beruházás, fejlesztés szerepel, köztük a városházát érintő több projekt. A homlokzat rekonstrukciójára 261 millió forintot kívánnak fordítani, és a tervek szerint átalakítják a torony tavaly elkészült díszkivilágítását is. A fejlesztések költségeiből 2,5 milliárd forintot uniós támogatás fedezne.

A működési kiadások nagysága – a hiteltörlesztéseket is beleérte – 12,156 milliárd forint lesz, ennek legnagyobb, 4,5 milliárd forintos részét a személyi kiadások teszik ki. Közvetlen szociális támogatásokra 143 millió forintot kíván fordítani a hódmezővásárhelyi önkormányzat.

Az önkormányzatnál maradó iparűzésiadó-bevételét 3,25 milliárd forintra tervezték, a megemelt építményadóból 894 millió, a szintén növekvő telekadóból 428 millió forint folyik be, így a teljes helyiadó-bevétel 4,6 milliárd forint lesz.

Márki-Zay Péter (MMM) polgármester úgy fogalmazott, a költségvetés a nehéz körülmények ellenére is biztosítja a város számára a fejlődést. Az önkormányzat csökkenti adósságát, mérsékli a vállalkozások adóterheit, közben számos fejlesztés valósul meg Hódmezővásárhelyen.

A rendeletet a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) képviselői támogatták, a Fidesz-KDNP frakciójának tagjai nem vettek részt a testületi ülésen. Markó Csaba, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a döntést azzal indokolta, ezzel kívánták felhívni a figyelmet arra, hogy a büdzsé a kilátástalanság és a stagnálás költségvetése. A valós fejlődés és a város jövőjét meghatározó fejlesztések helyett továbbra is egy helyben toporog Hódmezővásárhely. Brutális ár- és adóemelések mellett elkezdődött a város vagyonának kiárusítása is – hangsúlyozta.

