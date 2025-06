Hogy fogják visszaadni a pénzt az utasoknak? A MÁV-nak van egy terve

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Lázár János egyébként a balatoni vonal mai károsultjainak ígért visszatérítést - hogy ez most pontosan mely viszonylatok utasaira vonatkozik, azt majd minden bizonnyal közzéteszik, de azért hozzátesszük: cikkünk írásának pillanatában 70 perces késésben van a Pannónia InterRégió Szombathely és Pécs között, 50 perces késésben a Tojaj InterCity, ami a Nyugatiból Szolnokon, Debrecenen, Nyíregyházán, Miskolcon keresztül megy a Keletibe.

Az összes többi érintett utas ma (szombaton) 17 órától bő három napon át, kedd éjfélig fáradhat be egy MÁV-csoportos jegypénztárba, hogy kezdeményezze és megkapja a teljes jegyárvisszatérítést.

A jegyár felét (ami normál esetben is visszajárt volna) ma adja vissza a MÁV azoknak, akik mobilappon vagy interneten vásárolták meg jegyüket. A másik felét kedden, a pünkösd miatti bankszünnap után adják vissza – az érintetteknek nincs teendőjük.

Kapcsolódó cikk Összeomlás a MÁV-nál: Lázár János drasztikus lépést jelentett be Ingyen mehet a Balatonra, akinek késik a vonata.

Miután összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni vonalon a hosszú hétvégére, mindenki felháborodott: az utasok, Vitézy Dávid, a MÁV vezére és végül Lázár János is. A miniszter el is rendelte, hogy az alig egy hete bevezetett késési biztosítás keretében (20 percet meghaladó késés esetén a jegyár felét visszatérítik) ezúttal dupla szolgáltatást nyújtson a MÁV: magyarán adja a vissza a teljes jegyárat az érintett utasoknak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!