Hogyan nyílt meg az út Magyar Péter előtt? Mire készülhet Orbán Viktor? - Lakner Zoltán beszélt a kampányról

Nem így tervezte az idei kampányt a Fidesz: botrányokkal indult az év, osztogatni sincs miből, de még „egy nyamvadt benzinársapka sem maradt" - mondta egyebek mellett a 444-nek adott interjújában Lakner Zoltán politikai elemző. Szerinte a nagy szerencséje a kormánypártnak,, hogy 2022 óta az ellenzékiek száma a fideszesekénél is gyorsabban apad.

Így nyílt meg az út Magyar Péter előtt, aki „nem okozója, hanem következménye a DK válságának”

A Magyar Péter-jelenséget is értékelte Lakner Zoltán politikai elemző

Fotó: Mfor/Mester Nándor

A Kutyapárt vagy a Momentum szavazói, akik azt látják majd, hogy meggyengült vagy elvérzett a pártjuk, előbb fognak átmenni Magyarhoz, mint a DK-hoz. Innentől kezdve ugyanazokat a nyomásgyakorlásokat láthatjuk majd a DK-val szemben, mint amit eddig a DK produkált a többiekkel szemben.

Miben más a kampány? Mit fog tenni Orbán Viktor?

A szakértő beszélt arról is, hogy annyiból is más ez a kampány, hogy van egy új erő, amelyik dinamikusan növekszik. Ennyiben emlékeztet kicsit a 2009-es EP-választásokra, ahol a Jobbik és az LMP került fel hirtelen a térképre. Fontos különbség viszont, hogy akkor a Jobbik legalább két éve látható politikai formáció volt, ami aztán meglepetésre 15 százalék fölött teljesített. Ahhoz a teljesítményhez képest különösen figyelemre méltóak azok a számok, amiket a Tiszának ma mérnek, még ha ezek a mérések, hát hogy is mondjam, erősen szórnak is. Az emelkedő trend mindenesetre egyértelmű.

Érdemes leszögezni, hogy bár lesz látható vesztesége a kormányoldalnak, biztos drámai átrendeződés az ellenzéki oldalon várható – és ez az átrendeződés aligha fog megállni június 9-én - tette hozzá.

Lakner Zoltán szerint a kormány erőforrásai, akármi is lesz az eredmény június 9-én, nem szűnnek meg másnap, ugyanazt fogják csinálni az ellenfeleikkel, mint eddig, csak még nagyobb hőfokon. Ha kell, összeugrasztják az egymással vívódó ellenzéket, ha kell, egy listára terelik őket, mindent kipróbáltak már.