Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Az ünnepek előtti utolsó munkanap délutánjára trombitálta össze a sajtót az a meghívó, amely hétfőn délután érkezett meg szerkesztőségünk postaládájába – Kormányinfót rendeznek délután fél 4-től kedden. Az időpont szokatlan, ám a csapat nem változik, ezúttal is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő várja majd az érdeklődőket.

Váratlan fordulat ugyanakkor, hogy a meghívó tanulsága szerint Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal nem vesz részt a tájékoztatón, megszakítva azt a több éve tartó hagyományt, miszerint a miniszterelnök az év utolsó Kormányinfóján kiáll a sajtó elé és a válaszol a kérdésekre.

A keddi tájékoztatón ennek ellenére így sem lesz hiány témákból, a befagyasztott orosz vagyonokból Ukrajnának nyújtandó kölcsön összeomlása, a hétfői, óriási fennakadásokat okozó fuvarozói tiltakozás, a Szőlő utcai botrány újabb fordulatai, valamint a szokásos közéleti témák is előkerülnek majd.

Lapcsaládunk a helyszínen is kérdez majd a minisztertől és a kormányszóvivőtől, valamint szokás szerint percről percre tudósítással is készülünk önöknek.