Holnaptól nem adnak ki vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket Magyarországon

A kormány módosította a korábbi rendeletet, és nem jelölt meg egyetlen olyan harmadik országot sem, amelynek állampolgárai vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel vállalhatnának munkát Magyarországon.

A jövőben külföldi munkavállalók kizárólag foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel érkezhetnek az országba. Ilyen engedélyt azoknak az országoknak az állampolgárai kaphatnak, amelyekkel Magyarország vagy az Európai Unió visszafogadási megállapodást kötött, illetve amelyek Magyarországon működő, államilag elismert szervezeten keresztül garantálják, hogy szükség esetén állampolgáraik visszatérnek hazájukba.

A jelenlegi szabályok alapján ilyen ország Georgia (Grúzia), Örményország és a Fülöp-szigetek. A rendelethez kapcsolódóan a külügyi tárca visszavonta azt a korábbi közleményt is, amely lehetővé tette a Fülöp-szigeteki állampolgárok számára a vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel történő beutazást.

A már kiadott engedélyeket ugyanakkor nem érinti a változás. Mind a vendégmunkás-, mind a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek az eredeti lejárati idejükig érvényben maradnak.

A kormány a rendelet indoklásában azt írta, hogy a módosítás célja „a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorítása, valamint a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése”.

Az új szabályozás szombaton lép hatályba.