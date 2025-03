Homok a gépezetben? Az állami média elfelejtett valamit!

Másodfokon is jogerős az ítélet, ami értelmében a Fővárosi Ítélőtábla arra kötelezi a közmédiát, hogy hozza nyilvánosságra az elmúlt öt évben Kínával kötött szerződéseit.

A Nemzeti Választási Iroda vasárnap este 19:52-kor közzétette a pápai időközi választás 100 százalékos feldolgozottságú adatait, amelyek szerint a Fidesz jelöltje a szavazatok negyedét sem tudta megszerezni. A Magyar Távirati Iroda (MTI) azonban vasárnap nem számolt be az eredményről, vette észre a Telex .

