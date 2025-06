Hömpölygő tömeg a Pride-meneten – akár 200 ezer emberről beszélnek

Több politikai szereplő is megjelent.

A menetre rengeteg külföldi politikus és közszereplő is megérkezett, aktivisták, színészek mellett többek közt 71 EP-képviselő is eljött a Pride-ra.

Helyszínen lévő kollégáink szintén óriási embertömegről számoltak be: miközben a menet vége éppen csak átér Budára, a Műegyetemnél felállított színpadnál már zajlanak az események.

A tömeg vége cikkünk írásának idején ért fel az Erzsébet hídra a 30. Budapest Pride – a kormányzati tiltás miatt Budapesti Büszkeség néven, önkormányzati rendezvényként futó felvonuláson a Redditen megosztott tömegbecslő szoftveres mérések szerint biztosan több mint 100 ezer ember vesz részt, a legoptimistább kalkulációk szerint akár félmilliós tömeg is összegyűlhetett az eseményre.

