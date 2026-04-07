Hónapok óta nem örülhetett hasonlónak az RTL

Kollár Dóra
Így alakultak a 14. hét nézettségi adatai.

Az RTL-en nem változott a felállás, így ezúttal is a Pokoli rokonok kezdte az esti szórakoztatóműsorok sorát, a teleregény a héten a teljes lakosság körében 437 ezres nézettséget tudott hozni átlagosan, ez megfelelt az elmúlt hetekben megszokott szintnek. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában a műsor átlagosan 203 ezer nézőt érdekelt 15,1 százalékos közönségarány mellett.

A program második felében ismét A legjobb ajánlat érkezett, a műtárgykereskedős adás a késői kezdés ellenére is stabil teljesítményt hoz, és ezúttal átlagosan 344 ezren nézték az epizódokat az RTL-en a teljes lakosság körében.

A TV2 hétköznapi fegyvere továbbra is az Exatlon Hungary, az extrémsportos ügyességi vetélkedő a teljes lakosság körében is adásonként 554 ezres nézettséget hozott – ez az első héthez képest mérhető gyengülés. A csatorna azonban minden bizonnyal így is elégedett lehet, hiszen a kiemelt kereskedelmi korcsoportban erős az Exatlon Hungary: a szegmensben átlagosan 238 ezren nézték az egyes részeket, 18 százalékos közönségarány mellett. A hétfői rész pedig még ebből a mezőnyből is kiemelkedett, és

a 18-59 évesek korcsoportjában 275 ezres nézettségével és 19,8 százalékos közönségarányával megnyerte a hetet.

Az ünnepi héten is akadtak érdekes számok
Váratlan győztes született

Míg az elmúlt hetekben a teljes lakosság körében rendre valamelyik hétvégi szuperprodukció tudott nyerni, a 14. héten fordult a kocka: a hét legjobb számokat hozó műsora már hétfőn megszületett, az RTL esti híradója aznap ugyanis 673 ezer nézőt érdekelt, ezzel maga mögé utasítva minden más riválist. Ezzel közel három hónap után tudott újból nyerni az RTL a teljes lakosság körében.

A hét legjobb nézettséget hozó híradójában az RTL honlapján elérhető tematika szerint a péceli Orbán Viktor-fórumon történt dulakodás ügye, egy anyját meggyilkoló férfi, valamint a húsvét előtt dráguló tojás híre hozta ennyire lázba a nézőket.

A válogatott vitte a pálmát

A sportesemények közül a nézettséget tekintve messze kiemelkedett a magyar fociválogatott felkészülési meccse, ahol Görögországgal játszott 0-0-s döntetlent a hazai csapat, mindezt 528 ezren látták a készülékek előtt.

Április 5-én Debrecen-Ferencváros mérkőzést rendeztek a magyar bajnokságban, itt a budapesti csapat diadalmaskodott, és 2-0-ra legyőzte az otthon játszó Debrecent, amit 224 ezren néztek.

Mi történt a hosszúhétvégén?

A négynapos hétvége nem zavarta meg a szokásos felállást a kereskedelmi tévék programjában, említésre méltó nézettséget ezúttal is csak a megszokott hétvégi adások hoztak.

Szombaton ismét nagyot küzdött az RTL és a TV2, A mi kis falunk újabb epizódja csapott mössze a Kincsvadászok – VIP kiadásával, a mérleg ezúttal a TV2 javára billent, így az RTL saját gyártású sorozatának része 472 ezres nézettségével elmaradt a régiségkeresős műsor által hozott 505 ezer nézőtől.

Vasárnap a celebvilág minden szegletéből összeválogatott „stábot” felvonultató A nagy duett rendkívüli gálaadást tartott, ahol a korábbi kiesők is lehetőséget kaptak arra, hogy visszatérhessenek a döntőbe, ez végül a Lakatos Laci – Tolvai Reni párosnak sikerült – ezt 657 ezer néző látta. Az RTL ezzel párhuzamosan az Aranyhaj és a nagy gubanc mesét adta, amit 288 ezren néztek.

Így alakult a heti végeredmény

Az elmúlt hetekben megszokottakhoz képest szokatlanul kicsi volt a csatornák közt a különbség, de összességében azonban így is a TV2 örülhetett. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 16,3 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 15 százalékával.

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

