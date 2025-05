Honvédelmi miniszter: sosem volt még ennyire szükségünk a határainkat megvédeni képes haderőre

Az ország szomszédjában zajló háború újra megmutatta, hogy a béke törékeny, mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf vasárnap Budapesten, a Hősök terén a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütételén, amelyet „A Magyar hősök emlékünnepe” alkalmából rendeztek.

„Magyarország tehát újraépíti katonai erejét, mert az utóbbi évtizedekhez képest sosem volt még annyira szükségünk a határainkat megvédeni képes haderőre, mint most” – fogalmazott a miniszter az MTI szerint, hangsúlyozva, „nem azért készülünk fel, hogy háborúzzunk, hanem hogy megőrizzük a békét”.

Szerinte Magyarország „nemzetközi szorításban” él: „Brüsszel hatalmas erővel igyekszik folytatni ezt a háborút és belerántani minket is, de mi nem fogunk engedni ennek a nyomásnak.”

Hozzátette: képesnek kell lennünk értékeink védelmére, Magyarország biztonságának garantálására, „egy magyar katonának pedig Magyarország békéje kell, hogy az első legyen”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke érkezik a katonai eskütételre

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Mint fogalmazott, a békéhez erő kell, ami mindannyiunkat véd, az esküt tett tartalékosok pedig ennek az erőnek a részei. A tavaly őszi ezer után most újabb 1277 területvédelmi tartalékos tett esküt. A miniszter megköszönte a katonáknak, hogy munkájuk vagy tanulmányaik mellett vállalkoznak a tartalékos szolgálatra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy a Magyar Honvédség a rendszerváltás óta most fejlődik a legnagyobb ütemben, a régi, elavult eszközöket újakra cserélték, laktanyákat újítanak fel és építenek, 2010 óta folyamatosan növekszik a katonák illetménye, egyre láthatóbb a katonai szolgálat a társadalom szélesebb köreiben is, és nő annak elismertsége.

Úgy véli, hogy a toborzási eredményeik is kiválóak: a Szeretem, Megvédem! kampány indulása óta, kevesebb mint egy év alatt 5500-an jelentkeztek területvédelmi tartalékosnak, akiknek 10 százaléka a hivatásos vagy a szerződéses állományba lép tovább.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a tartalékos katonák nem „másodvonalat” jelentenek, hanem olyan elkötelezett, jól felkészített, megbízható erőt, amely minden helyzetben támogatni és kiegészíteni tudja a hivatásos állományt. Így a hivatásos és tartalékos rendszer a haderő egyenrangú komponense, mondta.