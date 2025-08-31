Honvédségi gép gyakorlatozott Zadarban, Orbánt Viktort nem ott fotózták le

Miközben a NER luxusjachtjai egymás után bukkannak fel az Adrián, a honvédség egyik repülőgépe is feltűnt a térségben – írja az Átlátszó.
Orbán Viktor mindenesetre nem lehetett a fedélzeten: az Átlátszó olvasója ugyanazon a napon Lastovo szigetén, a Café Club Magicben találkozott vele, és fotókat is készített róla. A képeken a miniszterelnök szokásos virágos ingében látható.
Orbán idén is Horvátországban tölti szabadságát, ezúttal több közeli munkatársa társaságában. A nyaraláson vele tart Kaminsky Fanni kommunikációs szakember, a Facebook-oldalának kezelője, Orbán Balázs politikai igazgató, valamint Máté János sajtófőnök is. A csapatot augusztus 21-én fotózta le az Átlátszó, amikor felszálltak egy, Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépre.
Ami biztos, hogy Orbán kedveli Lastovo szigetét, hiszen már korábban is járt ott. A sziget Korčula szigettől 14 km-re délre található az Adriai-tengeren, megközelíteni csak hajóval lehet Splitből.