Honvédségi gép gyakorlatozott Zadarban, Orbánt Viktort nem ott fotózták le

Miközben a NER luxusjachtjai egymás után bukkannak fel az Adrián, a honvédség egyik repülőgépe is feltűnt a térségben – írja az Átlátszó.

Orbán Viktor mindenesetre nem lehetett a fedélzeten: az Átlátszó olvasója ugyanazon a napon Lastovo szigetén, a Café Club Magicben találkozott vele, és fotókat is készített róla. A képeken a miniszterelnök szokásos virágos ingében látható.

Lastovo szigete a levegőből

Fotó: Wikipédia/Hansueli Krapf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014-10-24_06-56-31_Croatia_Dubrovacko-Neretvanska_Oskoru%C5%A1no.jpg

Orbán idén is Horvátországban tölti szabadságát, ezúttal több közeli munkatársa társaságában. A nyaraláson vele tart Kaminsky Fanni kommunikációs szakember, a Facebook-oldalának kezelője, Orbán Balázs politikai igazgató, valamint Máté János sajtófőnök is. A csapatot augusztus 21-én fotózta le az Átlátszó, amikor felszálltak egy, Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépre.

Ami biztos, hogy Orbán kedveli Lastovo szigetét, hiszen már korábban is járt ott. A sziget Korčula szigettől 14 km-re délre található az Adriai-tengeren, megközelíteni csak hajóval lehet Splitből.