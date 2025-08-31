Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Honvédségi gép gyakorlatozott Zadarban, Orbánt Viktort nem ott fotózták le

mfor.hu

A gép szerdán Zadarba repült, majd onnan visszatért a kecskeméti bázisra. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a repülő csak gyakorlatozott, utasokat nem szállított.

Miközben a NER luxusjachtjai egymás után bukkannak fel az Adrián, a honvédség egyik repülőgépe is feltűnt a térségben – írja az Átlátszó.

Orbán Viktor mindenesetre nem lehetett a fedélzeten: az Átlátszó olvasója ugyanazon a napon Lastovo szigetén, a Café Club Magicben találkozott vele, és fotókat is készített róla. A képeken a miniszterelnök szokásos virágos ingében látható.

Lastovo szigete a levegőből
Lastovo szigete a levegőből
Fotó: Wikipédia/Hansueli Krapf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014-10-24_06-56-31_Croatia_Dubrovacko-Neretvanska_Oskoru%C5%A1no.jpg

Orbán idén is Horvátországban tölti szabadságát, ezúttal több közeli munkatársa társaságában. A nyaraláson vele tart Kaminsky Fanni kommunikációs szakember, a Facebook-oldalának kezelője, Orbán Balázs politikai igazgató, valamint Máté János sajtófőnök is. A csapatot augusztus 21-én fotózta le az Átlátszó, amikor felszálltak egy, Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépre.

Ami biztos, hogy Orbán kedveli Lastovo szigetét, hiszen már korábban is járt ott. A sziget Korčula szigettől 14 km-re délre található az Adriai-tengeren, megközelíteni csak hajóval lehet Splitből.

