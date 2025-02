Hoppá, a rendőrség már Rogán Antal hivatalának nyomában van?

A HVG írta meg, hogy nem csupán hatósági vizsgálat, de rendőrségi nyomozás is zajlik a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál (NKOH).

A rendőrség azt vizsgálja, hogy ha valódi verseny lenne, megtörténhetne-e, hogy az állami kommunikációs megbízások csaknem háromnegyedét egy évtizede ugyanaz a cégcsoport nyeri meg. A HVG érdeklődésére azt válaszolták, hogy a tavaly nyár óta tartó nyomozás a felderítési szakaszban van. A gyanú az, hogy az állami szereplő korlátozta a versenyt, és hűtlenül kezelte a közpénzeket, amivel jelentős vagyoni hátrányt okozott.

Mint a lap felhívja a figyelmet, ezeket a kommunikációs tendereket az NKOH írja ki, a közbeszerzéseket pedig jelentős részben Balásy Gyula cégcsoportja, a New Land Media és a Lounge Design nyeri el.

Kapcsolódó cikk Rogán Antalék őrült pénzekről döntöttek, keményen megtolták a kormánypropagandát Milliárdok mennek a Családbarát Magyarország vagy éppen a Szuverenitásvédelmi Hivatal reklámozására.

Az ügy azért is tarthat különös érdeklődésre számot, mert az NKOH ügyeit az az Integritás Hatóság is vizsgálni kezdte, melynek vezetőjével, Biró Ferenccel szemben néhány hete indult nyomozás – akkor a rendőrség jókora erőkkel, házkutatásokat is végrehajtva kezdett dolgozni.

A rendőrség egy másik vonalon is nyomoz Balásy Gyula cégeivel összefüggésben:

„A Nyomozó Iroda egy másik ágon is kénytelen volt elindulni, miután többen feljelentést tettek az ellenzéki vezérré lett Magyar Péter szűk egy évvel ezelőtti közlései alapján. Ebben a gyanú szerint az állami vállalatoknak kötelező túlárazott tarifákkal szerződést kötniük Balásy Gyula cégeivel a kommunikációs és rendezvényszervezési tevékenységre. Ez a nyomozás ugyancsak felderítési szakban van”

- írja a HVG cikke