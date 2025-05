Hoppon maradt az Orbán-kormány küldöttsége Amerikában – nem kapták meg, amit kértek

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A Reuters cikke is megemlíti azt a kormánypárti javaslatot, amelyet egy fideszes képviselő terjesztett be a napokban, és ellehetetlenítené a kormánynak nem tetsző civil szervezetek és médiumok működését.

László András a Reutersnek pénteken azt mondta, hogy egyes magyarországi szervezetek, amelyeket az USAID finanszírozott, „nagyon is politikai jellegűek, és nagy hatással vannak a magyar politikai életre”.

