Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Hoppon maradt az RTL és a TV2 – valami olyan történt, ami idén eddig még nem

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A szuperprodukciók is kikaptak a 37. héten.

A Nyerő páros adásait az RTL-en átlagosan 369 ezren nézték, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 195 ezer nézőt vonzott, 14,9 százalékos közönségarány mellett – ezzel mindkét kategóriában enyhe romlást könyvelhetett el a műsor esetében a csatorna.

A párhuzamosan futó Ázsia expressz megtartotta a fölényét a megelőző hétről, és adásonként 592 ezer nézőt ért el a teljes lakosság körében, míg a kereskedelmi korcsoportban 245 ezer főt érdekelt 19,1 százalékos közönségarány mellett. A műsor a teljes lakosság körében erősödött a 36. héthez képest, míg a 18-59 évesek korcsoportjában valamennyit gyengült.

A műsorsáv második felében az RTL-en ismételten a Házasodna a gazda érkezett, a trashreality 334 ezres nézettséget hozott a teljes lakosság körében átlagosan, míg a párhuzamosan futó A kísértés 260 ezer nézőt vonzott.

Mi volt a közönség kedvence?
Fotó: Depositphotos

Mindent vitt a válogatott

Egymás után két héten is előfordult az, hogy a magyar válogatott kiénekelte a kereskedelmi csatornák szájából a sajtot: a Budapesten játszott Magyarország-Portugália vb-selejtező ugyanis olyan nézettséget villantott, amelyre az egész évben nem volt példa.

A végül 2-3-as magyar vereséggel végződő mérkőzés rendkívül drámaira sikerült, a magyar válogatott küzdelme, és a portugál sztárfocista Cristiano Ronaldo személye is komoly tényező volt abban, hogy 2025-ös nézettségi rekordot döntött a meccs: a teljes lakosság körében elért, 1,038 milliós nézőszámával a csatornák közül idén elsőként az M4 Sport jutott az egymilliós álomhatár fölé.

Szoboszlaiék a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is éves rekordot döntöttek: 591 ezer néző mellett brutális, 39,5 százalékos közönségarányt hozott a magyar válogatott mérkőzése.

Sportünnep egy kis faluban

A Magyar Kupa keretében igazi különlegesség akadt; a 250 fős faluban 3500 néző volt kíváncsi a megyei I. osztályú Szarvaskend és a bajnoki címvédő, Európa Liga-résztvevő Ferencváros összecsapására. A Szarvaskend 13 percig tudott meccsben maradni, ekkor született az első Fradi-gól, amit aztán még 14 követett: a végeredmény 0-15 lett a Ferencváros javára – mindezt 140 ezren látták.

Mi történt hétvégén?

Mostanában a hétvége minden napjára jut egy szuperprodukció mindkét kereskedelmi csatornán. Szombaton az RTL az X-Faktor újabb epizódját adta, ez 531 ezer nézőt ért el a teljes lakosság körében, míg a Tóth Gabi és egy versenyző ordítozásával jelentkező Megasztár 594 ezres közönséget vonzott.

Vasárnap a Sztárbox 415 ezres nézőszámát megint nagyon megverte a Sztárban sztár All Stars, a hagyományosan erős énekes műsor 724 ezer főig jutott – ezzel ezúttal is csak a magyar válogatott mögött maradt le a győzelemről.

Így alakult a végeredmény

A kereskedelmi tévék szép számokkal szálltak harcba, ám a héten a magyar válogatottat nem lehetett megverni. A heti átlagos végeredményt ez kevéssé érintette, elsősorban a TV2 hétköznapi fölénye döntötte el, hogy a kiemelt kereskedelmi korcsoportban a TV2 18,5 százalékos átlagos közönségaránnyal előzte meg az RTL 16,2 százalékát.

