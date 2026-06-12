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Közélet Kis- és középvállalatok

Hoppon maradtak a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program informatikai beszállítói

mfor.hu

A Demján Sándor Program „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” konstrukciójában részt vevő informatikai szállítók szerint a hónapok óta elmaradó kifizetések egyre súlyosabb likviditási problémákat okoznak, és veszélyeztethetik a programban közreműködő hazai kis- és középvállalakozások (kkv-k) működését; a cégek pénteken az MTI-nek elküldött nyílt levelükben arról tájékoztattak, hogy emiatt párbeszédet kezdeményeztek a kormányzattal.

A program első ütemében jelenleg 39 minősített szolgáltató vesz részt, amelyek közel kétharmada magyar kkv, amelyek nyílt pályázati eljárás során, szakmai referenciáik alapján nyerték el a minősített szállítói státuszt – hangsúlyozták. Felidézték, hogy a vállalkozások digitalizációjának elősegítése és az online jelenlét erősítését célzó Minden vállalkozásnak legyen holnapja programot 2025 februárjában indította el az Orbán-kormány, a működését a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézménye, a Neumann Technológiai Platform (NEUM) felügyelte. A voucher alapú konstrukció lényege, hogy a kivitelezőknek nem a pályázók fizetnek közvetlenül, hanem a NEUM a teljesítés igazolását és a számlázást követően.

A levélben kiemelték: nem egyszerű, mesterséges intelligenciával előállított weboldalak készülnek, hanem az ügyfelek igényeire szabott, hosszú távon fenntartható digitális megoldások, webáruházak és online marketing szolgáltatások. A projektek megvalósítása 2025 második felében indult meg, és közel ezer projekt átadása megtörtént.

Tavaly év végén a NEUM néhány lezárt pályázatot kifizetett, azóta azonban nem érkezett újabb forrás a kivitelezőkhöz – ismertették.

Nem igazán jött össze a projekt
Nem igazán jött össze a projekt
Fotó: kormany.hu

A szállítók azt írták, hogy a finanszírozási problémákat már 2026 februárjában jelezték a NEUM felé, és azóta több fórumon is felhívták a figyelmet a helyzetre. A programban részt vevő számos cég bővítette létszámát és kapacitásait, valamint előfinanszírozta az ügyfelekhez kapcsolódó költségeket, és többen hitelfelvétellel vagy más üzletágainak bevonásával próbálják kezelni a kialakult likviditási nehézségeket.

A szállítók a 22-es csapdájába kerültek, hiszen az állam tartozását az állam felé megfizetett áfa mellett állami hitelekből próbálják finanszírozni, jelenleg beláthatatlan ideig – fogalmaznak levelükben, hozzátéve, hogy a szállítók többsége időközben elnyerte a 2.0 konstrukció szállítói kivitelezését is, de ennek elindulása a fizetési problémák miatt bizonytalanná vált.

A szállítók reményüket fejezték ki, hogy a kormányzattal folytatott egyeztetések nyomán rendeződik a helyzetük, és a programban részt vevő kkv-k biztosítani tudják további növekedésüket. Az NGM korábbi közlése szerint a program első ütemében 6000 egyéni vállalkozó és kis cég részesült támogatásban, 9 milliárd forint értékben.

A tárca 2026 február elején nyitotta meg a pályázat második ütemét 1,2 milliárd forintos keretösszeggel, amelyet a források kimerülése miatt néhány nap után lezártak.

(MTI)

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