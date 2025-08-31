Horn Gábor: „másik nemzeti kormánya legyen Magyarországnak”

Horn Gábor úgy fogalmazott: 2026-ban abban bízik, hogy nemzeti kormány alakul, de más, mint a jelenlegi. „Nem egyféle nemzeti gondolkodás van, ezért azt szeretném, hogy egy másik nemzeti kormánya legyen Magyarországnak” – mondta. Hangsúlyozta, hogy a világ nem abba az irányba tart, ahogy azt Orbán Viktor képzeli. Ezt szerinte a 2024-es európai parlamenti választás is bizonyította, ahol a magyar miniszterelnök szövetségesei, például Giorgia Meloni vagy Donald Trump sem arattak átütő sikert – számol be róla az ATV.

A Tranzit rendszeres fórumot biztosít a megszólalóknak

Fotó: Facebook/Tranzit

Most is több kulcs van a személyi jövedelemadóban

Az adórendszer kérdését érintve Horn liberálisként kiállt az egykulcsos adó mellett, mondván: „az a jó irány és nem a progresszív adózás”. Ugyanakkor elfogadja, hogy mások másként gondolkodnak. Hozzátette: ha valaki nem fizet személyi jövedelemadót, az valójában már többkulcsos rendszert jelent. „Most is egy csomó kulcs van az adórendszerben, mert azok a kedvezménytömegek, amit Orbánék bevezettek, azok mind adókulcsok” – fogalmazott, példaként említve a többgyermekes anyák szja-kedvezményét, amelyet szerinte „végtelenül igazságtalan” intézkedésnek tart.

A háború erkölcsi kérdés is

Horn kitért az orosz–ukrán háborúra is, amelyet morális kérdésnek nevezett. Párhuzamot vont a magyar kormány Izrael-politikájával: „Ahogy Izrael ügyében a magyar kormány álláspontja értékválasztás volt, hiszen nem engedünk a terroristáknak, bármi áron fellépünk ellenük”, ugyanígy ítéli meg Ukrajna helyzetét is. Úgy vélte, Oroszország egyértelműen agresszor, és még az orosz olajelosztó rendszerek elleni támadásokat is elfogadhatónak tartja, akkor is, ha ez Magyarország ellátását is érinti.