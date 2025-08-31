Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közélet Adó Izrael Terrorizmus Ukrajna Horn Gábor

Horn Gábor: „másik nemzeti kormánya legyen Magyarországnak”

mfor.hu

A tihanyi Tranzit fesztivál szombati vitáján Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke és Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a 2026-os parlamenti választások tétjéről beszélgettek.

Horn Gábor úgy fogalmazott: 2026-ban abban bízik, hogy nemzeti kormány alakul, de más, mint a jelenlegi. „Nem egyféle nemzeti gondolkodás van, ezért azt szeretném, hogy egy másik nemzeti kormánya legyen Magyarországnak” – mondta. Hangsúlyozta, hogy a világ nem abba az irányba tart, ahogy azt Orbán Viktor képzeli. Ezt szerinte a 2024-es európai parlamenti választás is bizonyította, ahol a magyar miniszterelnök szövetségesei, például Giorgia Meloni vagy Donald Trump sem arattak átütő sikert – számol be róla az ATV.

A Tranzit rendszeres fórumot biztosít a megszólalóknak
A Tranzit rendszeres fórumot biztosít a megszólalóknak
Fotó: Facebook/Tranzit

Most is több kulcs van a személyi jövedelemadóban

Az adórendszer kérdését érintve Horn liberálisként kiállt az egykulcsos adó mellett, mondván: „az a jó irány és nem a progresszív adózás”. Ugyanakkor elfogadja, hogy mások másként gondolkodnak. Hozzátette: ha valaki nem fizet személyi jövedelemadót, az valójában már többkulcsos rendszert jelent. „Most is egy csomó kulcs van az adórendszerben, mert azok a kedvezménytömegek, amit Orbánék bevezettek, azok mind adókulcsok” – fogalmazott, példaként említve a többgyermekes anyák szja-kedvezményét, amelyet szerinte „végtelenül igazságtalan” intézkedésnek tart.

A háború erkölcsi kérdés is

Horn kitért az orosz–ukrán háborúra is, amelyet morális kérdésnek nevezett. Párhuzamot vont a magyar kormány Izrael-politikájával: „Ahogy Izrael ügyében a magyar kormány álláspontja értékválasztás volt, hiszen nem engedünk a terroristáknak, bármi áron fellépünk ellenük”, ugyanígy ítéli meg Ukrajna helyzetét is. Úgy vélte, Oroszország egyértelműen agresszor, és még az orosz olajelosztó rendszerek elleni támadásokat is elfogadhatónak tartja, akkor is, ha ez Magyarország ellátását is érinti.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lastovo szigete a levegőből

Honvédségi gép gyakorlatozott Zadarban, Orbán Viktort nem ott fotózták le

A gép szerdán Zadarba repült, majd onnan visszatért a kecskeméti bázisra. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a repülő csak gyakorlatozott, utasokat nem szállított.

A Holdról is látszik: ezen a luxusjátszótéren fotózták le Rákay Philipet

A Holdról is látszik: ezen a luxusjátszótéren fotózták le Rákay Philipet

Pezsgő, kaviár és viktoriánus stílusú törökfürdő várja a kiválasztottakat a Royal Automobile Club londoni főépületében. A személyes, üzleti és politikai kapcsolatépítés mellett pihenésre is van lehetőség: Rákay Philipet egy másik, de szintén a klubhoz tartozó kastélynál fényképezték le.

Magyar Péter beindult: vagyonadó, sajtószabályozás, per az Index ellen

Magyar Péter beindult: vagyonadó, sajtószabályozás, per az Index ellen

Néhány óra alatt rengeteget elárult a Tisza elnöke a terveiről.

Donald Trump is megnézhette a hatvanpusztai birtokot

Donald Trump is megnézhette a hatvanpusztai birtokot

Az amerikai elnök egyik kedvenc lapja közölt anyagot a hatvanpusztai kastélyról.

Csabai Károly, Litván Dániel, Wéber Balázs

Mintagazdaság vagy mini Versailles épül Hatvanpusztán? Ez Viszont Privát

Fapadosról ismét magángépre váltott a NER, amely a horvát tengerparton már a 2026-os választási győzelem tervén dolgozik. De mi van abban az osztogatáson kívül? Miért hirdet a 15 éve kormányzó Fidesz gigantikus országépítési programot? Mit láttunk Magyar Péter országjárásának révfülöpi állomásán? Miért nem lehet bemenni Hatvanpusztára, ha nincs ott mit titkolni? És miért alkalmaz kettős mércét a kormány a Barátság kőolajvezeték és Munkács bombázása ügyében?

Hatvanpusztába kiáltott szó?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a jelek szerint Hatvanpuszta lett az az érzékeny pont, amelynek megbolygatása katalizálta a Fidesznek a Tisza előretörése miatti frusztrációját. Csak remélni lehet, hogy az egyre durvábbá váló verbalitás lesz a maximum, s a Hadházy Ákossal szembeni tettlegesség csak elszigetelt eset marad. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Magyar Péter bejelentette adócsökkentési terveit

Magyar Péter bejelentette adócsökkentési terveit

A költségvetési- és adópolitikai munkacsoportunk kidolgozta a jelentős áfacsökkentés melletti javaslatainkat – írta a Tisza Párt vezetője pénteken Facebook oldalán.

Karácsony: Nemzetközi tervpályázat indul Rákosrendező megújítására

Karácsony Gergely: Nemzetközi tervpályázat indul Rákosrendező megújítására

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken bejelentette, hogy nemzetközi építészeti tervpályázatot írnak ki Rákosrendező átalakítására.

Furcsa öltözetben árulta el legnagyobb sikerét Szijjártó Péter

A Tranzit fesztiválon szólalt fel a külügyminiszter.

Korrupció miatt emeltek vádat egy volt miniszter biztos ellen

Korrupció miatt emeltek vádat egy volt miniszter biztos ellen

65 milliót keresett a vád szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168