Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap a VIII. kerületben. A 8. számú választókerület tavaly megválasztott képviselője, Horváth Alexander júliusban mondott le, miután előkerült róla egy videó, ami alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott. A választópolgárok azonban ennek ellenére ismét bizalmat szavaztak neki, fölényes győzelmet aratott a kerületben annak ellenére, hogy a Fidesz mellett a DK is indított ellenlábas jelöltet.

A szavazatok 52,4 százalékát szerezte meg, a második helyen a Fidesz jelöltje, Dr. Pálovics Emese Csilla végzett 38,3 százalékkal. A DK által támogatott független jelölt Tóth-Ádám Éva 5,24 százaléknyi támogatást szerzett.

A drogügybe kevert Horváth Alexander tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna, de beismerte, hogy hibázott. Még októberben többórás hajnali házkutatást tartott a rendőrség a józsefvárosi önkormányzati képviselőjelölt lakásán, majd bevitték a Gyorskocsi utcába. A házkutatás nem járt eredménnyel: a nyomozók, majd a kutyás keresők sem találtak semmit.