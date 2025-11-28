Hosszabban osztják az elektromos autó támogatást

„Vállalati e-autó támogatás: újabb három hónapig! 2026 február végéig hosszabbítjuk meg az igénylési lehetőséget” – közölte a Facebookon Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook posztjában.

A cégek járművenként akár 4 millió forintot kaphatnak a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautók megvásárlásához – tette hozzá.

Ősz elején harmadával, 40 milliárd forintra emelték meg a keretet, amíg marad forrás, addig lehet pályázni.

Az államtitkár szerint „2025 már biztosan rekordév a környezetkímélő gépkocsik forgalomba helyezésében. A sikeres program jóvoltából már idén 100 ezer darabosra nőhet a hazai klímabarát flotta.”