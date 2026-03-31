1p
Közélet Kórházak

Hősugárzókkal is fűtenek a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a fűtés problémai miatt

mfor.hu

Mindent megtesznek a betegek és a dolgozók komfortjának fenntartása érdekében.

Fűtésproblémák léptek fel a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – számolt be róla Porcher Áron, Budapest 15-ös választókerületének tiszás jelöltje. Porcher úgy tudja a „kórház kétségbeesett alkalmazottjaitól”, hogy „péntek óta nincs fűtés a Bajcsy-kórház három épületében” – foglalja össze a Telex.

A 24.hu megkereste a kórházat, ahonnan azt a választ kapta, hogy az intézményben egy meghibásodott hőszivattyú miatt lépett fel átmeneti fűtési probléma, amely a kórház több területét érinti. A hiba elhárítását megkezdték.

„Addig is a zavartalan betegellátás érdekében a fekvőbeteg-ellátó részlegeken elektromos fűtőkészülékeket helyeztünk üzembe, melyekkel biztosítani tudjuk az optimális hőmérsékletet, valamint a betegek részére plusz takarókat is kiosztottunk. Intézményünk mindent megtesz a betegek és a dolgozók komfortjának fenntartása érdekében” – közölték a lappal.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kihirdették a rákosrendezői pályázat győztesét

Itt épül Budapest jövője – megvan a rákosrendezői győztes mesterterv– írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden.

Tordai bence is visszaléphet 3 napon belül

Addig a Tisza jelöltje is visszaléphet.

Ki hajrázik jobban: a Tisza vagy a Fidesz? Klasszis Klub Live Somogyi Zoltánnal

A Political Capital szociológus alapítója április 8-án, szerdán délután 13 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Rekord részvétel lesz a választáson?

A Republikon Intézet erre számít.

Nézőpont: 66 egyéni körzetben nyerhet a Fidesz

Szerintük csak 39-ben nyerhet a Tisza.

Török Gábor elárulta, mit léphet hatalomátadáskor a Fidesz

A politikai elemző új poszttal jelentkezett.

Újabb kiszivárgott tiszás dokumentumról ír az Index, Magyar Péter szerint egy árva szó sem igaz belőle

Ezúttal energetikai kérdésekről szól az anyag.

Hagyatéki eljárás: mikor húzódik el a folyamat?

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből.

Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza

A 21 Kutatóközpont több helyen is a Tisza Párt jelentős előnyére hívja fel a figyelmet.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG