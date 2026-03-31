Hősugárzókkal is fűtenek a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a fűtés problémai miatt

Fűtésproblémák léptek fel a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – számolt be róla Porcher Áron, Budapest 15-ös választókerületének tiszás jelöltje. Porcher úgy tudja a „kórház kétségbeesett alkalmazottjaitól”, hogy „péntek óta nincs fűtés a Bajcsy-kórház három épületében” – foglalja össze a Telex.
A 24.hu megkereste a kórházat, ahonnan azt a választ kapta, hogy az intézményben egy meghibásodott hőszivattyú miatt lépett fel átmeneti fűtési probléma, amely a kórház több területét érinti. A hiba elhárítását megkezdték.
„Addig is a zavartalan betegellátás érdekében a fekvőbeteg-ellátó részlegeken elektromos fűtőkészülékeket helyeztünk üzembe, melyekkel biztosítani tudjuk az optimális hőmérsékletet, valamint a betegek részére plusz takarókat is kiosztottunk. Intézményünk mindent megtesz a betegek és a dolgozók komfortjának fenntartása érdekében” – közölték a lappal.