Hősugárzókkal is fűtenek a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a fűtés problémai miatt

Fűtésproblémák léptek fel a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – számolt be róla Porcher Áron, Budapest 15-ös választókerületének tiszás jelöltje. Porcher úgy tudja a „kórház kétségbeesett alkalmazottjaitól”, hogy „péntek óta nincs fűtés a Bajcsy-kórház három épületében” – foglalja össze a Telex.

A 24.hu megkereste a kórházat, ahonnan azt a választ kapta, hogy az intézményben egy meghibásodott hőszivattyú miatt lépett fel átmeneti fűtési probléma, amely a kórház több területét érinti. A hiba elhárítását megkezdték.