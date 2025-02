Hová tüntet el ilyen rengeteg pénzt Orbán Viktor?

Előbbi azért lenne aggályos, mert a pénzügyi tudatosságnak így a legapróbb szikrája sem fedezhető fel a miniszterelnökben, ami legalábbis bajos az ország de facto vezetőjétől; utóbbi pedig azért, mert ha igaz, akkor az égvilágon semmi értelme a vagyonnyilatkozatok rendszerének, bármekkora pénzt el lehet rejteni az állampolgárok elől – ezer forintot, de akár ezermilliárd forintot is.

Ez vagy azt jelenti, hogy minden hónapban az összes fizetését elveri a miniszterelnök, de annyira, hogy még a soványka megtakarításokhoz is hozzá kellett nyúlni, vagy pedig azt, hogy olyan helyen tartja a pénzét, amit nem kell beírni a vagyonnyilatkozatba.

Gyorsértékelésként elmondhatjuk: a sokmilliós fizetéshez képest egyébként is elenyésző megtakarítás idén milliókkal csökkent.

Ami a miniszterelnököt illeti: bruttó 6,5 millió forintos fizetéssel sem tudta növelni a vagyonát Orbán Viktor, friss vagyonnyilatkozatában bő 4 millió forinttal kevesebb megtakarítás szerepel, mint egy évvel ezelőtt. (Tavaly még 10 millió forint volt a közös bankszámlán.) A Telex cikke szerint a feleségével közös bankszámlán 5,73 millió forint volt december 31-én. A miniszterelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy továbbra is megvan a 63 négyzetméteres felcsúti háza és a 233 négyzetméteres Cinege utcai (XII. kerület) lakása – utóbbinak csak felerészben a tulajdonosa. Autója, jachtja, repülőgépe, helikoptere és egyéb ingósága még mindig nincs, mint ahogy egyetlen céghez sincs köze – írja a lap.

Idén is megjelentek a képviselői vagyonnyilatkozatok a Parlament honlapján, idén is lehet csemegézni az adatokból, ami leginkább szemfényvesztésre elegendő – a témában főszerkesztőnk pénteki jegyzetét érdemes elolvasni.

