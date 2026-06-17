Hozzányúlna a Tisza-kormány az örökbefogadási rendszerhez

A parlament honlapján megtalálható új törvényjavaslat elhalasztaná az idén július 1-jén bevezetni tervezett egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer élesedését.

A Tisza Párt négy képviselője, (Dr. Barna-Szabó Tímea, Balogh Mihály , Dr. Dicső Viktória, és Szakács Péter Lajos) által jegyzett, „Az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi LXXVI. törvény módosításáról” című javaslat kimondaná, hogy

[1] A hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke

érvényesülhet.

[2] Az Országgyűlés az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer

kötelező bevezetésének a további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt

szükséges elhalasztása érdekében a következő törvény alkotja.

A lényegi rész egyetlen paragrafusból áll:

"Az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi

LXXVI. törvény 168. § (10a) bekezdésében a „2026. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2027.

január 1-jén„ szöveg lép.”

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 2024-es módosításával előírt, és 2026. július 1-jei hatállyal bevezetni tervezett egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését elhalasztanák.

A javaslathoz mellékelt indoklás szerint ugyanis

„a végrehajtásra rendelkezésre álló átmeneti időszak tapasztalatai, valamint a végrehajtásban érintettek visszajelzései alapján a fenti időpontig az informatikai rendszerek teljes körű adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazhatósága nem garantálható”.

Amennyiben megszavazzák, a törvénymódosítás a kihirdetését követő napon hatályba is lépne