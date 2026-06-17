Hozzányúlna a Tisza-kormány az örökbefogadási rendszerhez

A parlament honlapján megtalálható új törvényjavaslat elhalasztaná az idén július 1-jén bevezetni tervezett egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer élesedését.
A Tisza Párt négy képviselője, (Dr. Barna-Szabó Tímea, Balogh Mihály , Dr. Dicső Viktória, és Szakács Péter Lajos) által jegyzett, „Az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi LXXVI. törvény módosításáról” című javaslat kimondaná, hogy
[1] A hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke
érvényesülhet.
[2] Az Országgyűlés az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer
kötelező bevezetésének a további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt
szükséges elhalasztása érdekében a következő törvény alkotja.
A lényegi rész egyetlen paragrafusból áll:
"Az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi
LXXVI. törvény 168. § (10a) bekezdésében a „2026. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2027.
január 1-jén„ szöveg lép.”
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 2024-es módosításával előírt, és 2026. július 1-jei hatállyal bevezetni tervezett egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését elhalasztanák.
A javaslathoz mellékelt indoklás szerint ugyanis
„a végrehajtásra rendelkezésre álló átmeneti időszak tapasztalatai, valamint a végrehajtásban érintettek visszajelzései alapján a fenti időpontig az informatikai rendszerek teljes körű adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazhatósága nem garantálható”.
Amennyiben megszavazzák, a törvénymódosítás a kihirdetését követő napon hatályba is lépne