„Hozzuk létre a Polgármesterek tanácsát” – mondja Niedermüller Péter is

A II. kerületi polgármester által kezdeményezett tanácsnak minden kerületben a megválasztott polgármester lenne a tagja. „Ennek a szervezetnek a javaslatai kizárólag várospolitikai jellegűek lehetnek. Célunk, hogy javuljon a főváros működőképessége, és a kerületek szempontjai is megjelenhessenek a döntéshozatalban” – fogalmazott a szerepükkel kapcsolatban.

Őrsi Gergely szerint a többi kerületi polgármesterrel létre kell hozniuk a polgármesterek tanácsát, mert „Fővárosi Közgyűlésben kialakult pártpolitikai csatatér működésképtelenné teszi Budapestet”. A polgármester hangsúlyozta, hogy a közgyűlés nagyon is befolyásolják a kerületek életét, „így eljött az ideje, hogy a városrészek újra részesei legyenek a fővárosi döntéshozatalnak”. Őrsi kezdeményezéséhez egy polgármester már csatlakozott is.

