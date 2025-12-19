HUN-REN vezetők távoztak, miután kiderült a csúcsvezetők fizetésének nagysága

Hoffer Beáta működési vezérigazgató-helyettest, valamint a szervezet humánpolitikai főosztályvezetőjét tették felelőssé, hogy a HUN-REN honlapján a közérdekű adatok között – a törvényi kötelezettségnek megfelelően – szerepelt a vezetők bére. December 11-én a két vezető közös megegyezéssel távozott a HUN-REN-től, ezt az intézmény sajtóosztálya is megerősítette – írta a HVG.

A HUN-REN székházában nem kérnek több reflektorfényt

A lap korábbi cikkében írt arról, hogy Gulyás Balázs elnök és az Orbán Viktor Digitális Polgári Körében is tag Jakab Roland vezérigazgató havonta bruttó 9,4 millió forintot keres, vagyis többet, mint a jegybankelnök és a köztársasági elnök. A fizetések korábban a törvényi kötelezettségeknek megfelelően voltak elérhetők, ennek ellenére a két vezető december 11-én közös megegyezéssel távozott posztjáról, amit az intézmény sajtóosztálya is megerősített – foglalja össze a Telex.

A távozott vezetők azzal érveltek, hogy miután a HUN-REN október végén költségvetési szervből civil szervezetté alakult, már nem lett volna kötelező közzétenni a vezetők bérét. Az adatok mostanra el is tűntek a honlapról.