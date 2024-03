Húsvéti gasztroparádé: bárányburger, nyúl vadasan, mézes sonka

Egyáltalán: ki szokott húsvétkor étteremben ebédelni, vacsorázni? Nos, a nagyvárosokban ma is sokkal többen, mint a falvakban - ebbe belejátszik az ilyenkor megélénkülő külföldi beutazás is, – ám a kisebb településeken ez még mindig hagyományos családi ünnep.

Otthonra divatos rendelni húsvéti boxot

Hajdanán locsolkodás, tojásírókázás és ajándékozás kísérte az otthon töltött ünnepet, meg persze nagy lakoma. Ez utóbbi – ha visszafogott mértékben is – ma sem hiányzik.

Fél évszázada a vendéglátósok még nem igazán törték magukat a fantáziadúsabb menükért. De ahogy fejlődött a turizmus és a szállodaipar, úgy nőtt azok száma is, akik a legszebb tavaszi ünnepen nem az otthoni asztal mellé ülnek le ebédelni és vacsorázni. Vagy ha otthon is maradnak, házhoz rendelik a finomságokat.

Húsvétkor az éttermek is különlegességekkel rukkolnak elő

A Gundel például előrendelést vesz fel a weboldalán keresztül, előre elkészített, csomagolt, 2 fős húsvéti boxra,- ami gazdag hidegtálakat takar - de helyben fogyasztásra is várják a hagyományos ünnepi fogásokat kedvelőket, amelyekkel a húsvéti hosszú hétvégére készülnek.

A Remiz kínálata szintén magyaros, húsvéti: tárkonyos bárányraguleves, nyuszi tál, báránysült, nyúlcomb. Persze vega fogás is szerepel az étlapon, ha valaki nem szeretné a bárányt vagy a nyulat, ami Magyarországon nem ritka.

Ünneprontó bérleti díjak és adók

A vendéglátós körkép összeállítása közben beszéltem olyan szakmabelivel is, aki, bár örömmel újságolta, milyen finomságokkal készülnek, ki nem fogyott a panaszból. Egy üzletvezető manapság nem keres annyit Budán, mintha elmenne valahova pincérnek, annyira megemelte az önkormányzat a bérleti díjat és sok új adót is beszed a NAV.

A plusz költségeket már képtelenek tovább ráterhelni a vendégre, miközben nem akarnak lejjebb menni az alapanyagok minőségét illetően. Ezért aztán hagyományos, nagy múltú, patinás éttermek mehetnek tönkre, hetek alatt.

Jelenleg még működik a Tabáni kakas, ahol már fejben elkészült a húsvéti kínálat, olyan finomságokkal, mint a Serrano sonka sárgadinnyével, a nyúl vadasan vagy a mézes barbecue-s házi sült sonka.

Inkább az AprajaFarmon simogassa a gyerek a nyuszit

Ma már vidéken is gőzerővel készülnek az éttermek az ünnepre. A Tisza-tó egyik gyöngyszemében, Sarudon, az Élményfalu különleges húsvéti programokkal vár minden felnőttet és gyereket egyaránt, sok-sok játékkal, tojáskereséssel.

Az itteni programok szervezői arra figyelmeztetnek, hogy senki ne vásároljon élő nyuszit otthonra „játékként” a gyereknek, mert gondozni is kell később – felelősen - az állatot. Ezért azt ajánlják, hogy az AprajaFarmján simogassák az itt élő, gondozott kis nyulakat. Ha valaki esetleg mégis kap ajándékba nyuszit, húsvét után otthont biztosítanak számukra.

Sztár lett a bárányburger, kedvelt a paprikás tekercs

Az ország TOP100 éttermei között szereplő Sulyom Tájétterem séfje, Mikk Szabolcs speciális húsvéti menüvel készül. Lesz palócleves kapros tejfölhabbal, bárányburger, lilakáposzta-saláta, házi fűszeres steakburgonya, és meggyes rétes pohárdesszert.

A kalocsai Kék Duna ilyenkor is sokféle halételt kínál, de élénk az érdeklődés a birkapörkölt, rozmaringos báránycsülök iránt is.

Vendégeik között vannak, akik házhoz rendelik a húsvéti sültestálat., amiben a szokásos húsféléken és köreteken kívül szerepel füstölt sonkával és tormával töltött rántott karaj, valamint zöldfűszeres túróval töltött rántott gomba is, amelyek munkaigényes ünnepi jellegű fogások. A paprikás, hagymás töltelékű kelt tésztatekercs helyi specialitás, sonka mellé is finom.

Ünnepi specialitás a tojáslikőrös torta

A húsvéthoz hozzátartozik egyfajta édességmámor is. A cukrászdák többsége is készül, az eddigieknél is szélesebb választékkal. A Major cukrászdában - amint azt megtudom Kiss Zsuzsa tulajdonostól, – kedveltek a tojáslikőrös desszertek, különösen a torta, de fogy ilyenkor a bejgli, a zserbó is. Fagylalttal húsvét után rukkolnak elő.

Az óbudai Koch cukrászda vezetése arról számolt be, hogy a vendégeskedések idején kelendő a töltött sajtos, a stangli és más sós aprósütemények, hiszen ezekkel szokták megkínálni a locsolókat.

Tojás alakú isler és mascarponés répatorta a sláger

A Kemenes Cukrász Manufaktúra tulajdonosának és a munkavállalók életében is fontos szerepet játszik a húsvét, mint a feltámadás ünnepe. Ahogy Kemenes Edith, a manufaktúra tulajdonosa megjegyezte, a népi hagyományok és a gasztronómia az évek során szorosan összefonódott, ugyanakkor az igények is változnak.

Ezért a cukrászaik évről-évre újabb édes kihíváson törik a fejüket. Kínálatuk között szerepel a mascarponés répatorta, a tojás formájú isler, a mindig népszerű csokitorta és a vaníliás koszorú, Az egyedi, kézi díszítések apró kis nyuszikat, virágokat, tojásokat formáznak. Szakmai alapelvünk ezúttal is, hogy csak természetes alapanyagokkal dolgozunk.

Újdonság a locsolóvers-tanulás és a húsvéti bólé

A szállodák már évek óta nemcsak az étlapot alakítják ünnepivé, hanem a kísérő programokat is. A hagyományos bor és pezsgőkóstoló mellett parfümök felvonultatása, tojásfestő tanfolyam, csokoládé szökőkút hívogatja ilyenkor a gyerekekkel érkező családosokat. Újabb csáberőnek számít az alkoholos és alkoholmentes húsvéti bólé, a locsolóvers tanulás és a sütisarok.

A svédasztalokról természetesen nem hiányozhatnak a hagyományos magyar ünnepi fogások, de mindegyik, magára valamit adó szálloda külön vega, vegán és mentes sarkot is kialakít.