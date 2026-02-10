3p
IDEA: a Fidesz-szavazók háromnegyede megtiltaná a fiataloknak a közösségi média használatát

mfor.hu

A magyar felnőtt népesség többsége hallott arról, hogy Ausztráliában a tavalyi év végétől megtiltották a közösségi oldalak használatát a 16 évesnél fiatalabbak számára. Hasonló szabályozásnak Magyarországon is lenne támogatottsága: több mint kétszer annyian értenének egyet a bevezetésével, mint amennyien elleneznék azt – ez derül ki az IDEA Intézet 2026. január legelején elvégzett országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből.
 

Ausztráliában 2025 december 10-től betiltották a 16 éves kor alattiak közösségi média használatát. A korosztály meglévő felhasználói fiókjait felfüggesztették és innentől, amíg be nem tölti a 16 éves kort, az országban senki nem regisztrálhat az olyan közösségi oldalakon, mint a Facebook, az Instagram, a Snapchat, a Threads, a TikTok, az X, a YouTube, a Reddit, a Kick, vagy a Twitch. A maga nemében példátlan korlátozás visszhangot váltott ki Magyarországon is, amit jól mutat, hogy az év elejére a felnőtt népesség kétharmada hallott valamit az ausztrál intézkedésről. A szabályozásról tehát viszonylag sokan értesültek, miközben az átlagnál valamivel gyakrabban voltak információi a fiatalabbaknak és az iskolázottabb felnőtteknek.

A népesség 55 százaléka támogatná, ha Magyarországon is hasonló korlátozást vezetnének be a fiatalok közösségi oldal használatára vonatkozóan, és csak 22 százaléknak lenne ellenére egy ilyen szabályozás.

A támogatottsági arányok csak kisebb eltéréseket mutatnak a megszokott demográfiai kategóriák szerint (a nők, a fiatalok és az iskolázottabbak körében népszerűbb lenne egy kicsit a szigorítás), a társadalom mégsem mutatkozik teljesen egységesnek a kérdés megítélésében. Miközben a Fidesz-KDNP szavazók háromnegyede követné az ausztrál példát és itthon is megtiltaná a 16 év alattiak közösségi oldal használatát, addig más pártok szavazói között nem alkotnak többséget a hasonlóan gondolkodók.

Az IDEA Intézet kutatása a 16 évesek közösségi oldal használatának korlátozásán túl azt is vizsgálta 2026. elején, hogy a magyar társadalomban mekkora támogatottsága lenne annak, ha az internetes pornóoldalakat csak személyazonosítás mellett lehetne felkeresni. Mindkét szabályozással kapcsolatban elmondható, hogy a rendelkezések bevezetésének támogatói jóval többen vannak, mint az ellenzői. Csak a felnőttek bő egynegyede utasítaná el mindkét internetes korlátozást, a népesség 40 százaléka viszont mindkét szigorítást támogatni tudná.

Egyértelmű, hogy a nők sokkal inkább támogatnák a közösségi oldalak és a pornóoldalak használatának korlátozásait, mint a férfiak.

De általában jellemző, hogy a társadalom többsége, politikai preferenciáktól nagyrészt függetlenül, vagy az egyik, vagy a másik internetes korlátozás bevezetésével egyet tudna érteni. Csak a Mi Hazánk szavazói mutatkoztak az év elején a társadalom többségénél lényegesen „liberálisabbnak” ebből a szempontból. A párt szavazóinak fele egyaránt elutasítaná a 16 év alattiak közösségi oldal fogyasztásának korlátozását és a pornóoldalak látogatásának szigorúbb szabályozását is.

