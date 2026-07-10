3p
Közélet Fidesz Közvélemény-kutatás Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

IDEA: egyelőre töretlen a Tisza-kormány iránti bizalom

mfor.hu

A választások óta eltelt több mint két hónapban a Tisza Párt növelni tudta a támogatói bázisát, miközben a Fidesz-KDNP potenciális szavazóinak aránya tovább csökkent. Ez önmagában is azt jelzi, hogy a társadalom többsége elégedett a Magyar-kormány eddigi teljesítményével.

Ezentúl is több egyéb vizsgálati eredmény is mutatja, hogy a felnőtt népesség tagjai sokkal optimistábbak az ország helyzetével kapcsolatosan, mint ahogyan az a választások előtt tapasztalható volt. A döntő többség elégedett a Tisza-kormány eddig teljesítményével – többek között ez derült ki az IDEA Intézet június közepén elvégzett, országosan reprezentatív felméréséből. Magyarország gazdasági helyzetét a választásokat megelőzően a felnőtt népesség majdnem kétharmada negatívan látta: 46 százalék nagyon rossznak, további 16 százalék pedig rossznak értékelte azt.

Áprilisban lényegesen kevesebben voltak azok, akik pozitív véleménnyel voltak Magyarország gazdasági helyzetéről, hiszen csak a felnőtt népesség 21 százaléka gondolta jónak, vagy nagyon jónak az állapotokat. Igaz, ezen a területen drámai változások nem is történtek, de az új kormány megalakulása óta mégis egy kicsit kedvezőbbnek mutatkozik a közhangulat. Az ország gazdasági helyzetét nagyon rossznak értékelők hányada áprilisról májusra 46 százalékról 35 százalékra csökkent, majd júniusra még tovább, 27 százalékra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan azok aránya nőtt a duplájára, akik az ország gazdasági helyzetét rossznak, tehát már nem nagyon rossznak tartják (16-ról 33 százalékra). Mindezzel együtt Magyarország gazdasági állapotáról továbbra is nagyon keveseknek van jó véleménye, júniusban a felnőtt népesség mindössze 17 százalékáról volt ez elmondható.

A választások után viszont a korábbiaknál sokkal többen gondolják azt, hogy az ország dolgai jó irányba tartanak. 2024-ben, az EP-választás után még a felnőtt népesség kétharmada látta úgy a dolgok rossz irányba mennek az országban, és csak a társadalom ötödének a véleménye volt ezzel kapcsolatban pozitív irányultságú. Az áprilisi választás eredményei viszont sokkal kedvezőbbé tették a társadalmi várakozásokat: már májusra 55 százalékra emelkedett az optimisták aránya, június közepén pedig már a felnőtt népesség tagjainak 63 százaléka úgy gondolta, jó irányba mennek a dolgok az országban. Ezzel párhuzamosan a negatív véleményt képviselők aránya a 2024-es 65 százalékról 31 százalékra mérséklődött. A pártpreferenciák választások utáni alakulását magyarázza, hogy június közepén a felnőtt népesség 62 százaléka nagyjából, vagy teljes egészében elégedett volt Magyar Péter kormányának addigi teljesítményével és csak szűk egyharmaduk volt erről negatív véleménnyel. A Tisza-szavazók várakozásai általában egyelőre teljesültek a választások óta eltelt hetekben, ezt mutatja, hogy 95 százalékuk elégedett volt június közepén a Magyar-kormány teljesítményével.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyarország az egyik legmenekültelenesebb ország

Magyarország az egyik legmenekültelenesebb ország

Szinte alig volt integrációs politika az elmúlt években Magyarországon.

MTVA: Közel kétmillióan nézhették a rendkívüli adásszünetet az M1-en

MTVA: Közel kétmillióan nézhették a rendkívüli adásszünetet az M1-en

Az előző napon a csatorna átlagos nézettsége a 42 ezret sem érte el.

Kiderült, mennyi pénzből szervezte meg a BL-döntőt a Balásy Gyula-féle Lounge Event

Kiderült, mennyi pénzből szervezte meg a BL-döntőt a Balásy Gyula-féle Lounge Event

Áfával együtt több mint 2 milliárd forint volt a keret.

Elkezdték tervezni a 160 kilométer/órás balatoni vasútvonalat

Elkezdték tervezni a 160 kilométer/órás balatoni vasútvonalat

Székesfehérvártól is két vágány lesz, több vonat közlekedhet a fővárosból Siófok felé.

Munk Veronika, augusztustól a 444 főszerkesztője, és Uj Péter leköszönő főszerkesztő

Főszerkesztőt cserél a 444

Uj Péter továbbra is marad irányító szerepben a lapnál, de a főszerkesztői pozíciót Munk Veronika veszi át augusztustól. 

Már vannak eredményei a Tisztítótűz műveletnek – ez volt a Kormányszóvivői tájékoztató

Bár Magyar Péter miniszterelenök előzetes bejelentése szerint még Törökországban maradt az ankarai NATO-csúcs után, ettől függetlenül Budapesten tájékoztatót tartottak a kormányszóvivők.

Új divat terjed: minden második európai valamit tanulna nyaralás alatt?

Új divat terjed: minden második európai valamit tanulna nyaralás alatt?

Az utazók többsége szerint a készségfejlesztésre épülő utazások az igazán érdekesek. 

Lesújtó statisztika: naponta 4-5 vendéglátóhely zár be itthon

Lesújtó statisztika: naponta 4-5 vendéglátóhely zár be itthon

A cukrászdák a legversenyképesebbek. 

Már megint felröppent a hír: kivonul egy kiskereskedelmi lánc Magyarországról?

Már megint felröppent a hír: kivonul a Tesco Magyarországról?

Ha valóban kivonulna, akkor 22 ezer közép- és kelet-európai munkavállaló kerülne utcára. 

Rekordévet zárt a Kifli.hu – 2026 márciusa volt eddig minden idők legerősebb hónapja

Rekordévet zárt a Kifli.hu – 2026 márciusa volt eddig minden idők legerősebb hónapja

Tovább erősítette piaci pozícióját a Kifli.hu a 2025/26-os pénzügyi évében. A rendelések száma 27 százalék fölötti növekedést ért el, az aktív vásárlók száma pedig több mint harmadával bővült. A növekedést a szolgáltatási terület jelentős kiterjesztése, a második logisztikai központ megnyitása és a technológiai fejlesztések alapozták meg

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG