Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Közélet Választás 2026

IDEA Intézet: még erősebb lett a Tisza Párt, biztosan vezet

mfor.hu

Március elején Magyar Péter pártjának mintegy 700 ezer emberrel volt több támogatója, mint a Fidesz-KDNP-nek.

Tizenkét százalékpontra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP előtt a biztos szavazó, pártot választani tudók körében – derült ki az IDEA Intézet február 28. és március 6. között készült reprezentatív felméréséből. Mint írták, ha a parlamenti választásokra március elején tartották volna, a felnőtt népesség 38 százaléka szavazott volna a Tisza Pártra, miközben a Fidesz-KDNP-t csak 29 százalékuk támogatta volna. A Tisza támogatottsága 2, a kormánypártoké pedig 1 százalékponttal növekedett február elejéhez képest, azaz március elején a Tiszának mintegy 700 ezer fővel volt több támogatója, mint a Fidesz-KDNP-nek.

A biztos szavazó pártválasztók csoportjában a Tisza 49, a Fidesz-KDNP 37 százalékon áll. Az IDEA Intézet a Mi Hazánkat 6 százalékra mérte, ami nem meglepő, hiszen a napokban több más intézet is a bejutási küszöb fölé mérte a pártot. Az viszont figyelemre méltó, hogy a DK esetében itt 5 százalékot hoztak ki, hiszen nemrég a 21 Kutatóközpont például 1 százalékra mérte Dobrev pártját.

Az eredmények azt mutatják, ahogy közeledik a választás időpontja, úgy találnak egyre többen támogatandó pártot maguknak: a nem tudja/nem válaszolók aránya a január eleji 27 százalékos szintről február elejére előbb 24 százalékra, majd márciusra 21 százalékra csökkent a teljes népesség körében – áll az IDEA felmérésében.

Jöhet újabb rendkívüli bejelentés a Kormányinfón? Kövesse velünk percről percre!

Csütörtök délelőtt 10 órakor jön a szokásos Kormányinfó Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel. 

Belehúzott a Fidesz, de még mindig meggyőző előnyben a Tisza Párt a 21 Kutatóintézet szerint

A választási részvételüket biztosra mondók körében csökkent a Fidesz-KDNP hátránya, de a 21 Kutatóközpont felmérése alapján még mindig jelentős a Tisza Párt előnye. A kutatás a 24.hu megbízásából készült, és eredménye alapján az intézet úgy kalkulál: a Tisza a 199 parlamenti mandátum közül 115-öt megszerezne egy most vasárnapi választáson.

Szabó Zsófi vadonatúj cége végelszámolás alá került

A politikai műsorvezetővé avanzsált influenszer tavaly októberben bejegyzett vállalkozása még az egy évet sem érte meg.

Választás 2026: fontos határidő jár le hamarosan

Már csak egy hétig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg mintegy 476 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében – derült ki a Nemzeti Választási Iroda szerdai adataiból.

Republikon: Magyar Péter sikeresebben szólítja meg a bizonytalan választókat

A gazdasági problémák jobban aggasztják a bizonytalanokat, mint a háború – derül ki a Republikon kutatásából. 

Megint nem bírt el a TV2 celebjeivel, de életjelet adott az RTL

Így alakultak a 10. hét nézettségi adatai.

Az ukrán pénzszállítókra alkalmazandó törvényt fogadtak el

Hatvan nap alatt, titkos információgyűjtéssel vizsgálja ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyét a parlament által kedd délután megszavazott törvény szerint.

Szoboszlai Dominik nem akármilyen szintet ért el

Elit körbe került be játékosérték szempontjából.

Újabb fordulat jöhet a feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyében

Külön felhatalmazást kaphat a NAV.

Nagy étvággyal vásárolja vissza vagyontárgyait Schadl és Völner

Schadl sokmindent kiváltott volna, Völner Pál családja pedig leginkább egyvalamit szerzett vissza, de az sokat ér. 

