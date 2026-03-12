IDEA Intézet: még erősebb lett a Tisza Párt, biztosan vezet

Tizenkét százalékpontra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP előtt a biztos szavazó, pártot választani tudók körében – derült ki az IDEA Intézet február 28. és március 6. között készült reprezentatív felméréséből. Mint írták, ha a parlamenti választásokra március elején tartották volna, a felnőtt népesség 38 százaléka szavazott volna a Tisza Pártra, miközben a Fidesz-KDNP-t csak 29 százalékuk támogatta volna. A Tisza támogatottsága 2, a kormánypártoké pedig 1 százalékponttal növekedett február elejéhez képest, azaz március elején a Tiszának mintegy 700 ezer fővel volt több támogatója, mint a Fidesz-KDNP-nek.

A biztos szavazó pártválasztók csoportjában a Tisza 49, a Fidesz-KDNP 37 százalékon áll. Az IDEA Intézet a Mi Hazánkat 6 százalékra mérte, ami nem meglepő, hiszen a napokban több más intézet is a bejutási küszöb fölé mérte a pártot. Az viszont figyelemre méltó, hogy a DK esetében itt 5 százalékot hoztak ki, hiszen nemrég a 21 Kutatóközpont például 1 százalékra mérte Dobrev pártját.

Kapcsolódó cikk A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban És azt mondják, több százezer fideszes inaktív.

Az eredmények azt mutatják, ahogy közeledik a választás időpontja, úgy találnak egyre többen támogatandó pártot maguknak: a nem tudja/nem válaszolók aránya a január eleji 27 százalékos szintről február elejére előbb 24 százalékra, majd márciusra 21 százalékra csökkent a teljes népesség körében – áll az IDEA felmérésében.