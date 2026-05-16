Idegenvezetést tartott Magyar Péter a Karmelitában

Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt.

A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a Várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi „tárlatvezetést”.

Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba és az általa csak „Rogán féle luxusminisztériumnak” nevezett korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a kétezer hely.

Magyar Péter miniszterelnök a sajtó képviselői számára meghirdetett bejáráson a Karmelita kolostornál 2026. május 16-án. A hétvégén az előre regisztrált érdeklődők is megtekinthetik a Karmelita kolostort vezetett látogatáson. A kormányfő mellett Pósfai Gábor belügyminiszter
A Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés – közölte Magyar Péter. Hozzátette, azon gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a „luxusminisztériumot”, ahol a szociális és családügyi tárca munkatársai dolgoznak majd.

Bejelentette, hogy a szombati bejáráson megtekintik a Belügyminisztérium épületének egy részét is.

