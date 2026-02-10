Idén is hazánk a legkorruptabb európai ország – a friss felmérés szerint

A Transparency International (TI) frissen bemutatott, 2025-ről szóló korrupcióérzékelési indexében Magyarország 40 pontot szerzett a 100-as skálán (amelyen 0 a teljesen korrupt, 100 a tökéletesen tiszta), ennyire alacsony pontszámunk még soha nem volt – írja a HVG.

Mit érzékelünk?

Fotó: DepositPhotos.com

A 40 pont, amelyet mi szereztük, épp ugyanannyi, mint Burkina Faso, Guyana, Kuba, Tanzánia, Bulgária és Észak-Macedónia pontszáma.

Mivel a korrupció érzékelését mérik, a jelentés szerzői mindig kiemelik, hogy a kulturálisan és társadalmilag hasonló országokat érdemes egymással összehasonlítani (hiszen más helyen mást éreznek korrupciónak), ebből a szempontból nekünk az a fontos, hogy az EU leggyengébbje vagyunk.

Európának az EU-n kívüli részén Észak-Macedónia szerzett velünk azonos pontszámot, Koszovó (43), Montenegró (46) jobban teljesít, mint mi, Albánia (39), Ukrajna (36), Bosznia-Hercegovina (34), Szerbia (33) és Belarusz (31) pontszáma rosszabb a magyarnál. Az orosz 22 pont minden európainál rosszabb.

Európában példátlan

Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a HVG kérdésére azt mondta: annak van értelme, hogy a Balkán és Kelet-Európa országaival összehasonlítsuk a magyar tendenciát, de kiemelkedő ezekhez az országokhoz képest is a korrupció központosítása.

„Az a típusú rendszerszintű korrupció és szervezett közpénzlopás, ami Magyarországon kialakult, az nem csak az EU-ban példátlan, hanem az európai kultúrkörhöz tartozó többi ország között is egyre inkább az. Ami nálunk kialakult, beleértve a korrupció miatti gazdasági leszakadást is, az sokkal inkább hasonlítható a latin-amerikai rendszerekhez” – mondta.