Időközi választás: behozhatatlan előny, papírforma

Az újpesti időközi országgyűlési választáson Varju László, a Demokratikus Koalíció jelöltje nagy fölénnyel vezet. A szavazatok 97,2 százalékának feldolgozottságánál 52 százalékot szerzett, míg a Fidesz jelöltje, Renge Zsolt 34 százalékon áll. Varju ezzel harmadszor is nyerhet egyéniben a körzetben.

