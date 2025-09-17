Időközi választásokat írnak ki egy Fejér vármegyei településen (frissítve)

Vereb önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén úgy határozott, hogy feloszlatja magát – válaszolta a feol.hu érdeklődésére a Fejér vármegyei község polgármestere. Espár Sándor tájékoztatása szerint a döntés hátterében mély bizalmi válság áll, amely az utóbbi időben ellehetetlenítette a testület hatékony működését.

Azt viszont szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy az önkormányzati szolgáltatások, a döntéshozatal és a működés a még nem ismert napon tartandó időközi választásokig továbbra is biztosított marad.

A lap szerint a végső lépést egy beruházás körüli vita hozhatta el. A polgármester azt mondta, felvetődött egy magánbefektető által idősotthon létesítésének lehetősége, amelyben a község részéről inkább előnyök, mint hátrányok adódhattak volna. A faluvezető szerint ez jó lett volna a községnek, hiszen nem ipari, környezetterhelő beruházás lett volna, hanem szociális célú fejlesztés. Aztán addig civakodtak, míg ebből sem lett semmi

Vereben 659 szavazásra jogosult él. Így a helyi testület a polgármesterrel együtt 5 főből áll, valamennyien függetlenek. Espár a tavalyi választásokat a szavazatok 86 százalékával nyerte.