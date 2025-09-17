Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Időközi választásokat írnak ki egy Fejér vármegyei településen (frissítve)

mfor.hu

Vereb községben az önkormányzat képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén feloszlatta magát.

Vereb önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén úgy határozott, hogy feloszlatja magát – válaszolta a feol.hu érdeklődésére a Fejér vármegyei község polgármestere. Espár Sándor tájékoztatása szerint a döntés hátterében mély bizalmi válság áll, amely az utóbbi időben ellehetetlenítette a testület hatékony működését.

Azt viszont szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy az önkormányzati szolgáltatások, a döntéshozatal és a működés a még nem ismert napon tartandó időközi választásokig továbbra is biztosított marad.

A lap szerint a végső lépést egy beruházás körüli vita hozhatta el. A polgármester azt mondta, felvetődött egy magánbefektető által idősotthon létesítésének lehetősége, amelyben a község részéről inkább előnyök, mint hátrányok adódhattak volna. A faluvezető szerint ez jó lett volna a községnek, hiszen nem ipari, környezetterhelő beruházás lett volna, hanem szociális célú fejlesztés. Aztán addig civakodtak, míg ebből sem lett semmi

Vereben 659 szavazásra jogosult él. Így a helyi testület a polgármesterrel együtt 5 főből áll, valamennyien függetlenek. Espár a tavalyi választásokat a szavazatok 86 százalékával nyerte.

Budapest egyet visszalépett a szakadék széléről, ami az országnak is jó

Budapest fő bevételi forrása, az iparűzési adó jelentős része most érkezett meg a város számlájára.

A kormányülés napján tartják a Kormányinfót.

Magyar Péter megkapta a választ: elárulta a honvédelmi miniszter, hogyan sérült meg a testőre

Véletlenül meglőtte magát.

Bejelentésre készül a kormány? Orbán Viktor üzent a Kormányinfó előtt

A kormányülésről posztolt a miniszterelnök.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Itt vannak a friss számok

A miniszterelnöki posztra alkalmasság terén.

Valami nagy dologra készülnek a kormánypártok?

A Fidesz és a KDNP kétnapos frakcióülést tart szerdán és csütörtökön Balatonfüreden.

Hoppon maradt az RTL és a TV2 – valami olyan történt, ami idén eddig még nem

A szuperprodukciók is kikaptak a 37. héten.

Terézváros sajátos módon államkötvénnyel spórol az önkormányzatnak

Az önkormányzat ezzel elkerüli, hogy szabad pénzeszközeit az államkincstárnál tartsa.

