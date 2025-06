Igazi aranybánya a NAV árverése – mutatjuk, mit vásárolhat meg!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen árverésre bocsátja azokat az ingóságokat, amelyeket adótartozások vagy gazdasági bűncselekmények kapcsán foglaltak le – amennyiben ezek nem minősülnek jogsértőnek, hamisítványnak vagy illegális terméknek. Az árverésre kínált tételek nyilvánosan elérhetők a hatóság oldalán, így bárki licitálhat rájuk. Cikkünk írásakor összesen 1117 különféle ingóság szerepelt a kínálatban, ezek közül válogattunk.

Bronz lószobor, harmadszor

Olvasóink korábbi cikkeinkben már megismerkedhettek a NAV közel 1 méter magas lószobrával, amelyet harmadjára próbál elárverezni az adóhivatal, miután a korábbi aukciókon nem találta meg új gazdáját. Érdekesség, hogy a legújabb, június 27-re kiírt árverés előtt már engedtek az árából, míg korábban 400 ezernél indult a licit, ezúttal már csak az újonnan megállapított becsérték fele, 200 ezer forint lesz az az összeg, amit a reménybeli új tulajdonosnak ki kell fizetnie.

A NAV bronz lószobra tovább keresi gazdáját

Fotó: NAV Árverés

Különleges filmes figurák

A korábbi Star Wars-filmekhez köthető filmes figurák is feltűntek az adóhivatal kínálatában, és miután limitált szériás, gyűjtői darabokról van szó, ezek komoly értéket képviselnek – a leendő új tulajdonosnak százezres nagyságrendű kiadással kell kalkulálnia. Az árverés mindegyik esetében június 30-án indul, a rajongók ekkor csaphatnak le:

Egy gyűjtő igazán boldog lehet, ha erre ráteszi a kezét

Fotó: NAV Árverés

Biliárdasztal

Egy kissé viseltes, ám a képek tanúsága szerint teljesen működőképes biliárdasztal is új gazdáját keresi, a június 27-én induló árverésen a becsült 300 ezer forintos értékének felét, legalább 150 ezer forintot kell fizetnie annak, aki megvásárolná. A NAV arra is figyelmeztetett, hogy szétszedett állapotban árverezik el, így az új tulajdonosnak majd össze is kell szerelnie.

Biliárdozna? Az adóhivatal tud adni asztalt

Fotó: NAV Árverés

Medencék

Gondolkozott már azon, hogy a nyári hőségre tekintettel beszerez egy medencét? Mit szólna 45 darabhoz? Ha mindez felkeltette az érdeklődését, akkor van egy jó hírünk: a NAV pontosan 45 darab kültéri medencének keres új gazdát, a 2,4 méter x 66 centiméter széles darabokban úszni ugyan nem lehet, ám egy hűsítő csobbanásra tökéletesen alkalmasak.

Az együtt elárverezett tételek becsértéke 1,5 millió forint, ám a leendő új tulajdonos a szokásosnak megfelelő módon már 750 ezer forintért megszerezheti azokat a július 21-én induló liciten.

Itt a nyár, vegyen medencét a NAV-tól!

Fotó: NAV Árverés

Porcelánóra

Egyedi ízlés kell ahhoz, hogy valaki beleszeressen ebbe a lilás színű, vallásos képpel díszített porcelánórába, ám az adóhivatalt ez sem tántorítja el attól, hogy kalapács alá küldje a tárgyat. Június 19-én indul az árverés, ahol azt az új tulajdonos 20 ezer forintos áron szerezheti meg.