Igencsak megugrott a magyarok bizalma az Európai Unióban

A fél év alatti kilenc százalékpontos különbséggel messze Magyarországon javult a legnagyobbat ez az adat a többi tagállamhoz képest, a második horvátok csak öt százalékpontot értek el. A bizalmatlan magyarok aránya esett a legnagyobbat a többiekhez képest, 46-ról 40 százalékra. Közben az összuniós átlag épp a másik irányba változott – foglalja össze a Telex az Eurobarométer kutatását.

A magyarok többsége a kormányban – az EU-val szemben – nem bízik, 53 százaléknyian válaszoltak így, 41 százaléknyian az ellenkezőjét. Igaz, ez enyhe javulás 2025 tavaszához képest, és még mindig hízelgőbb a hazai vezetésre nézve, mint az uniós átlag, amely szerint 63 százalék bizalmatlan a saját kormányával szemben.

Egyre vonzóbb az Európai Unió

Fotó: DepositPhotos.com

Nagyot nőtt azok aránya is Magyarországon, akiknek kedvező képe van az EU-ról. A 42 százalékot az osztrákokkal holtversenyben legnagyobb mértékű javulással sikerült elérni, bár ez leginkább a semlegesek táborát gyengítette (szintén 42 százalék). Kicsikét azok is többen lettek Magyarországon, akik rossznak tartják az EU-t, de 16 százalékos kisebbségben maradtak. Hasonlóak lettek az uniós átlagok is (42 százalék pozitív, 38 százalék semleges, 19 százalék negatív).

A magyarok 23 százaléka határozottan, 54 százaléka valamennyire uniós állampolgárnak érzi magát, míg 19 százalék nem igazán, négy pedig egyáltalán nem.

Az uniós átlagnak megfelelően a legtöbb magyar, 26 százalék Oroszország Ukrajna elleni invázióját említette a két legfontosabb kihívás között, amelyekkel az EU szembenéz. A második a bevándorlás (22 százalék), a harmadik a gazdaság (18 százalék) lett.