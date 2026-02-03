3p
Így áll most a Tisza és a Fidesz: kijött a legfrissebb kutatás

Mindkét párt meg tudott szólítani valamennyi, eddig párt nélküli választót, így érdemben nem változott a Tisza és a Fidesz közötti különbség – írja a 21 Kutatóközpont mérésére hivatkozva a 24.hu

A teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint. A számok a decemberi méréshez képest alig mutatnak változást, egyedül a pártnélküliek lettek kevesebben 4 százalékponttal. A 21 Kutatóközpont mérései 2025 áprilisa óta hasonló támogatottsági adatokat jeleznek: a két nagy tábor közötti árok rendkívül mély, és minimális az átjárás – írja a 24.hu.

A Mi Hazánk továbbra is küszöb felett, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt alatta található.

Az intézet január 28. és február 2. között végzett felmérése szerint a Tisza 35, a Fidesz 28 százalékon áll a teljes népességben. A decemberi 8 százalékhoz képest minimálisan mérséklődött a különbség. A pártnélküliek 4 százalékponttal lettek kevesebben, a két nagy párt valószínűleg meg tudott szólítani valamennyit közülük, így mindketten erősödtek az utóbbi hónapokhoz képest, a Tisza esetében a 35 százalék a legmagasabb mért érték – valójában azonban ezek a növekmények is a hibahatáron belüliek.

A pártot választani tudók közötti 48-38-as arány mondhatni, hogy „szokásos”, több korábbi mérésben is ennyi volt a különbség (decemberben 49-38 volt az állás). A részvételüket biztosra mondók körében a decemberi 17 helyett január végén 16 százalékpont volt a Tisza előnye. Folytatódott az a tendencia is, hogy a Tisza szavazói nagyobb arányban állítják, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi voksoláson, ezért nagyobb Magyar Péterpártjának előnye ezen a bázison.

Ugyanakkor a ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ráadásul ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.

A többi párt esetében sincs nagy változás: a pártot választani tudók között a Mi Hazánk támogatottsága 7, a DK és az MKKP népszerűsége 2-3 százalék körül állandósult. Toroczkai László pártjának ugyanakkor intő jel lehet, hogy a részvételüket biztosra mondók között rendszeresen rosszabbul állnak, többnyire 5 százalékon (igaz, az alá alá még egyszer sem csúsztak be).

A mérés eredményei a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának feltételezései mellett magabiztos Tisza-győzelmet jelentenének egy most vasárnapi választáson, a decemberihez képest valamivel kisebb előnnyel. A pártot választani tudókat alapul véve a Tisza nagyjából 116, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 75, a Mi Hazánk pedig 8 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint, azonban a konkrét számok – választókerületi kutatások híján – nagyságrendet (becslést) jelölnek, nem pedig precíz mérési eredményt.

Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) az április 12-ei országgyűlési képviselő-választáson jelölőszervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok.

