Közélet Budapest Karácsony Gergely Sziget Zrt.

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

A Fővárosi Közgyűlés leszavazta az a javaslatot, hogy a főváros megállapodjon a fesztivál új szervezőivel tíz évre, három évre haladékot biztosítva a területhasználati díj megfizetésére.

Leszavazta a Fővárosi Közgyűlés azt a javaslatot, melynek lényege, hogy a főváros tíz évre állapodna meg a Sziget szervezőivel, az első három évre pedig haladékot adnának a területhasználati díj megfizetésére, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy az évek óta veszteséges fesztivál folytathassa működését – írja a HVG.

A zárószavazás során a DK, a Párbeszéd, a Kutyapárt, valamint a Podmaniczky frakció képviselői támogatták a javaslatot, de a Tisza és a Fidesz és tartózkodott, márpedig a közgyűlési többséghez legalább az egyik nagy frakció voksaira szükség van.

Jelen állás szerint tehát nem lesz Sziget, utolsó pillanatban úgy tűnt, a Tisza hajlandó beállni az ügy mögé, de a feltételként támasztott módosító javaslatuk is elbukott a szavazáson.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Veszteségek

Az ügy előzménye, hogy a Sziget eddigi, brit–amerikai tulajdonban lévő szervezője az elmúlt évek milliárdos veszteségei után világossá tette, hogy nem akarja többé megrendezni a fesztivált. Megkeresték a Szigetből rég kiszállt egykori alapítót, Gerendai Károlyt, hogy vegye át a szervezést, közben pedig azt kérték a fővárostól, hogy bontsák fel a területhasználatról szóló szerződést, majd az új tulajdonossal állapodjanak meg a jövőre vonatkozó feltételekről.

Az erről szóló javaslat azonban az elmúlt hetekben nem ment át a döntési jogkört gyakorló Tulajdonosi Bizottságon, sem a Fidesz, sem a Tisza képviselői nem szavazták azt meg arra hivatkozva, hogy hiányolják a garanciákat arról, hogy biztosan lesz jövőre is Sziget, így a főváros is megkapja a területhasználatért járó 200 millió forintját.

Új területhasználati szerződést csak úgy lehet megkötni, ha a jelenleg érvényben lévőt megszüntetik, így még ha szerda este meg is szavazta volna Karácsony Gergely előterjesztését, jogilag az gyakorlatilag semmit nem jelentene, mivel csak elköteleződésként, szándéknyilatkozatként értelmezhető.

