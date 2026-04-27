Így fog kinézni a KDNP új parlamenti frakciója

Megalakult hétfőn a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója, a nyolctagú képviselőcsoport vezetőjévé Rétvári Bencét választották.

A Rétvári Bence a Facebook-oldalán közölte, a képviselőcsoport tagja még Hargitai János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Nacsa Lőrinc, Seszták Miklós és Simicskó István.

A frakcióvezető két helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották. Az előző KDNP-frakció több neves tagja is nem folytatja a munkát, így például Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes sem lesz ott a padsorokban.