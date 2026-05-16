Így fogadta Krausz Ferenc, hogy Magyar Péterék befagyasztják a szerződésüket

Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette Élvonal Alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és kéri a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását.

Az alapítvány kuratóriuma péntek este közleményben reagált a döntésre, párbeszédet sürgetve a kormánnyal – írja a Telex.

A közlemény szerint a tagok változatlan meggyőződéssel vallják, hogy a tevékenységük „nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke”.

A közleményt Krausz Ferenc mellett több nemzetközi tudományos tekintély is aláírta, köztük Lovász László Abel-díjas matematikus, az MTA korábbi elnöke, valamint Donna Strickland, Steven Chu és Randy Schekman Nobel-díjas kutatók.

Még a kifizetett előleget is visszakérik

A most felbontani szándékozott szerződést még a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium kötötte februárban, és 2031 végéig biztosított volna finanszírozást az alapítványnak. A 261,7 milliárd forintos keretből a Magyar Hang által kikért adatok szerint április végéig már 22,38 milliárd forintot folyósítottak.

Az események pénteken gyorsultak fel, miután a Magyar Hang reggel bemutatta a közérdekű adatigényléssel megszerzett szerződés részleteit. Erre reagálva Magyar Péter előbb a szerződés felülvizsgálatát, majd délután már annak felbontását jelentette be.

Az Élvonal esti közleményében jelezte, hogy a céljaik a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, „amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel”.

Az MTI azt írja, hogy Gulyás Gergely politikai bosszúnak nevezte a kormányfő bejelentését az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonásáról, és a döntés felülvizsgálatát javasolta. Gulyás Gergely azzal vádolta a Tisza Pártot, hogy a tények ismerete nélkül hozott döntést és rombolást kezdett a tudomány területén.