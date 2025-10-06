Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Így fut neki az októbernek a Fidesz és a Tisza

A Republikon kutatása szerint 8 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt a biztos pártválasztóknál.

Szeptember végén a Tisza párt 5 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30-25 az állás. A pártválasztók körében 6, a biztos szavazó pártválasztók körében 8 százalékponttal vezet Magyar Péter pártja, miután hibahatáron belül erősödni tudott

– áll a Republikon Intézet friss, a szeptemberi állapotokat mutató pártpreferencia kutatásában. A pártválasztók körében 41-35, a biztos szavazó pártválasztóknál 43-35 az állás a Tisza javára.

A Republikon kutatásából az rajzolódik ki, hogy a két nagy párt tábora megszilárdult: Magyar Péterék vezetik a pártversenyt, a kormánypártok támogatottságát nem növelte érdemben a Tisza-adó témája, ugyanakkor a zsoltibácsizás sem tépázta meg a számaikat. E két téma viszont mozgósításra, mobilizálásra alkalmas volt, az előző hónap adataihoz képest 5 százalékponttal növekedett a biztos szavazók aránya, miközben ugyanennyivel nőtt a bizonytalan választók aránya is. Azaz többen mennének el szavazni, mint korábban, de kevesebben biztosak abban, hogy melyik pártra szavaznának – számol be róla a 24.hu.

A bejutás szélén táncoló kisebb ellenzéki pártok közül továbbra is a Mi Hazánk támogatottsága a legmagasabb. Toroczkai Lászlóék népszerűsége a teljes népesség körében 1 százalékpontot esett vissza, 5 százalék szavazna a pártra. A pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók körében változatlanul 8-8 százalék támogatottsággal bír a párt, így jelenleg jók az esélyei a parlamentben jutásra.

A DK támogatottsága némileg csökkent szeptemberben, a teljes népességben 1 százalékponttal, a pártválasztók és a biztos szavazók körében 2-2 százalékponttal. Jelenleg a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazók 5-5 százaléka szavazna Dobrev Klára pártjára, éppen a parlamenti küszöböt éri  párt támogatottsága.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága változatlan nyár óta, a teljes népesség 4, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 5 százaléka szavazna az MKKP-ra, a legújabb adatok szerint épphogy bejutnának a parlamentbe.

