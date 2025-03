Így nézne bele a magyarok Facebook-profiljába az állam

Az adatkérések mellett a hatóságok egyes fiókok és oldalak adatait is megőriztethetik, hogy azok ne törlődjenek. 2024 első felében 34 ilyen kérés érkezett Magyarországról, amelyek összesen 63 felhasználói fiókra vonatkoztak. Ez viszonylag alacsony szám a régió más országaihoz képest, Ausztriában például több száz ilyen megkeresést regisztráltak.

A Facebook anyacégétől is kérhetnek adatokat a magyar hatóságok Fotó: Pexels

