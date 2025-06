„Ez csak erődemonstráció”: így parkolt Lázár János flottája a Déli pályaudvarnál – fotóval

Kollégánk vasárnap késő délután belefutott a szombati MÁV-összeomlás után a vasutat felügyelő miniszter, Lázár János és a MÁV-vezetés által vasárnapra beígért 300 klímás vonatpótló busz egy részébe a Déli pályaudvarnál.

A buszok a Krisztina körút mindkét oldalán parkoltak, hosszú sorokban, láthatóan több regionális Volán-társaságot képviselve.

Buszok sorakoznak a Déli pályaudvarnál

Fotó: Mfor

Kollégánk szóba elegyedett két sofőrrel, akik elmondták, hogy kora reggeltől várakoznak itt, és este 8-ig kell maradniuk, a buszok pedig az ország minden tájáról érkeztek, jött, akit mozgósítani lehetett.

„Ez csak erődemonstráció”

- fogalmazott egyikük, arra utalva, hogy mindenféle külön intézkedés nélkül is készenlétben lett volna a mai napon, csak éppen nem a pályaudvar előtt parkolva, hanem néhány kilométerre – és néhány percre –, a Volán egyik telephelyén. Mint elmondta, a cégnél június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra kerestek ilyen, haváriahelyzetek esetén bevethető sofőröket, ő önként jelentkezett erre a feladatra.

Elárulta azt is, hogy szombaton, a balatoni fővonal összeomlásakor is voltak készenlétben a Déli pályaudvarnál is indítható pótlóbuszok, ám ezeket valamiért nem vette igénybe a cégvezetés.

Csak várják a bevetést

Fotó: Mfor

A sofőrök azt is hozzátették, hogy nem telt annyira unalmasan a napjuk, ugyanis reggel óta egymás után jöttek az újságírók és a politikusok riportokat készíteni és felmérni a helyzetet.

„Itt volt Vitézy is, meg az a Magyar... Magyar Péter is, ott a túloldalon beszélgetett a kollégákkal”

- mesélték.

Kérdéseket küldtünk a Építési és Közlekedési Minisztériumnak, illetve a MÁV Zrt-nek is, esetleges válaszukkal frissítjük a cikket